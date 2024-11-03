"Злодії бояться". У Молдові рекордна явка, повідомлення про "мінування" та майже 200 порушень

Мая Санду під час голосування (Фото: DUMITRU DORU / EPA)

Поліція Молдови зареєструвала 191 порушення у день виборів: найбільше – фотографувань бюлетенів. Також були повідомлення про мінування дільниць та мосту з незаконного Придністров'я. Про це повідомляє місцеве ЗМІ Newsmaker.

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Станом на 18:30 правоохоронці заявляли про такі найчастіші порушення:

→ фотографування бюлетеня (61 випадок);

→ передвиборча агітація (29);

→ підкуп виборців (25);

→ організований підкуп виборців (20);

→ неавторизоване розміщення передвиборчих матеріалів (сім);

→ порушення права на голосування (сім).

Також поліція отримувала повідомлення про мінування дільниці у селі Варниця, де голосують жителі підконтрольного Росії Придністров'я.

До того ж було повідомлення до правоохоронців про нібито мінування мосту між містами Рибниця та Резина, котрий з'єднує псевдореспубліку з територією, підконтрольною уряду Молдови.

Було й повідомлення про буцімто мінування деяких виборчих дільниць, відкритих за кордоном.

"Дорогі молдавани з діаспори, дякую вам за вашу виняткову мобілізацію! Ви – незвичайна сила! Злодії бояться вас, тому вони розсилають хибні повідомлення про бомби на кількох виборчих дільницях. Не бійтеся. Продовжуйте голосувати. Кожен чесний голос рятує Молдову!" – заявила президентка країни Мая Санду.

Напередодні агенція Reuters із посиланням на неназваного співрозмовника в уряді Молдови повідомила: країна попередила низку держав ЄС, що Росія спробує зірвати голосування емігрантів на закордонних виборчих дільницях.

Середня явка у Молдові становить 53,75% (1,67 млн громадян), на закордонних дільницях проголосували понад 300 000 людей. Обидві ці явки ЗМІ називає рекордними.

Голосування закінчиться о 21:00.