"Злодії бояться". У Молдові рекордна явка, повідомлення про "мінування" та майже 200 порушень
Поліція Молдови зареєструвала 191 порушення у день виборів: найбільше – фотографувань бюлетенів. Також були повідомлення про мінування дільниць та мосту з незаконного Придністров'я. Про це повідомляє місцеве ЗМІ Newsmaker.
Станом на 18:30 правоохоронці заявляли про такі найчастіші порушення:
→ фотографування бюлетеня (61 випадок);
→ передвиборча агітація (29);
→ підкуп виборців (25);
→ організований підкуп виборців (20);
→ неавторизоване розміщення передвиборчих матеріалів (сім);
→ порушення права на голосування (сім).
Також поліція отримувала повідомлення про мінування дільниці у селі Варниця, де голосують жителі підконтрольного Росії Придністров'я.
До того ж було повідомлення до правоохоронців про нібито мінування мосту між містами Рибниця та Резина, котрий з'єднує псевдореспубліку з територією, підконтрольною уряду Молдови.
Було й повідомлення про буцімто мінування деяких виборчих дільниць, відкритих за кордоном.
"Дорогі молдавани з діаспори, дякую вам за вашу виняткову мобілізацію! Ви – незвичайна сила! Злодії бояться вас, тому вони розсилають хибні повідомлення про бомби на кількох виборчих дільницях. Не бійтеся. Продовжуйте голосувати. Кожен чесний голос рятує Молдову!" – заявила президентка країни Мая Санду.
Напередодні агенція Reuters із посиланням на неназваного співрозмовника в уряді Молдови повідомила: країна попередила низку держав ЄС, що Росія спробує зірвати голосування емігрантів на закордонних виборчих дільницях.
Середня явка у Молдові становить 53,75% (1,67 млн громадян), на закордонних дільницях проголосували понад 300 000 людей. Обидві ці явки ЗМІ називає рекордними.
Голосування закінчиться о 21:00.
- У неділю, 3 листопада, у Молдові проходить другий тур президентських виборів, у якому чинній проєвропейській президентці Санду протистоїть підтримуваний проросійськими силами Стояногло.
- Впродовж останніх двох днів до Молдови прибули кілька автобусів з "організованими групами" громадян, які проживають у Росії та приїхали взяти участь у другому турі президентських виборів. За неофіційною інформацією, ці поїздки були для них безплатними.
- Молдовська поліція зафіксувала організоване підвезення виборців до дільниць для голосування, влада веде розслідування.