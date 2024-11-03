Reuters: Молдова попередила Євросоюз про плани Росії зірвати голосування діаспори

Виборці, які живуть на Заході, вважаються здебільшого проєвропейськими й, отже, з більшою ймовірністю підтримають чинну президентку

Вибори в Молдові (Фото: Dumitru Doru/EPA)

Молдова попередила низку держав Європейського Союзу, що Росія спробує зірвати голосування емігрантів на закордонних виборчих дільницях під час другого туру президентських виборів, який проходить у неділю, 3 листопада. Про це повідомила агенція Reuters із посиланням на неназваного співрозмовника в уряді Молдови.

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За його словами, виборчі дільниці в Італії, Франції, Німеччині, Іспанії, Канаді, Румунії, США та Великій Британії можуть стати мішенню Росії для зриву голосування, зокрема за допомогою повідомлень про нібито замінування.

"Мета – перервати процес голосування на час евакуації (через загрозу вибуху) і перевірки поліцією. Ми просимо застосовувати процедури й протоколи, які не переривають процес голосування", – йдеться у зверненні Молдови до європейських посадовців.

У матеріалі йдеться, що виборці Молдови, які живуть на Заході, вважаються здебільшого проєвропейськими й, отже, з більшою ймовірністю підтримають чинну президентку Маю Санду, яка реалізує політику щодо приєднання країни до ЄС.