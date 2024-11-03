Reuters: Молдова попередила Євросоюз про плани Росії зірвати голосування діаспори
Молдова попередила низку держав Європейського Союзу, що Росія спробує зірвати голосування емігрантів на закордонних виборчих дільницях під час другого туру президентських виборів, який проходить у неділю, 3 листопада. Про це повідомила агенція Reuters із посиланням на неназваного співрозмовника в уряді Молдови.
За його словами, виборчі дільниці в Італії, Франції, Німеччині, Іспанії, Канаді, Румунії, США та Великій Британії можуть стати мішенню Росії для зриву голосування, зокрема за допомогою повідомлень про нібито замінування.
"Мета – перервати процес голосування на час евакуації (через загрозу вибуху) і перевірки поліцією. Ми просимо застосовувати процедури й протоколи, які не переривають процес голосування", – йдеться у зверненні Молдови до європейських посадовців.
У матеріалі йдеться, що виборці Молдови, які живуть на Заході, вважаються здебільшого проєвропейськими й, отже, з більшою ймовірністю підтримають чинну президентку Маю Санду, яка реалізує політику щодо приєднання країни до ЄС.
- 19 жовтня віцепрем'єрка Молдови сказала, що Росія витратила 100 млн євро, щоб зірвати вибори в країні. За її словами, Кремль не хоче вступу країни до ЄС.
- 21 жовтня Санду заявила про "безпрецедентне" зовнішнє втручання у процес голосування на виборах глави держави.
- Того самого дня стало відомом, що Санду та Стояногло вийшли в другий тур виборів президента Молдови.