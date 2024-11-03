Reuters: Молдова предупредила Евросоюз о планах России сорвать голосование диаспоры
Молдова предупредила ряд государств Европейского Союза, что Россия попытается сорвать голосование эмигрантов на заграничных избирательных участках во время проходящего в воскресенье, 3 ноября, второго тура президентских выборов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного собеседника в правительстве Молдовы.
По его словам, избирательные участки в Италии, Франции, Германии, Испании, Канаде, Румынии, США и Великобритании могут стать мишенью России для срыва голосования, в том числе посредством сообщений о якобы минировании.
"Цель – прервать процесс голосования на время эвакуации (из-за угрозы взрыва) и проверки полицией. Мы просим применять процедуры и протоколы, которые не прерывают процесс голосования", – говорится в обращении Молдовы к европейским чиновникам.
В материале говорится, что избиратели Молдовы, живущие на Западе, считаются в основном проевропейскими и, следовательно, с большей вероятностью поддержат действующую президента Майю Санду, которая реализует политику по присоединению страны к ЕС.
- 19 октября вице-премьер Молдовы сказала, что Россия потратила 100 млн евро, чтобы сорвать выборы в стране. По ее словам, Кремль не желает вступления страны в ЕС.
- 21 октября Санду заявила о "беспрецедентном" внешнем вмешательстве в процесс голосования на выборах главы государства.
- В тот же день стало известно, что Санду и Стояногло вышли во второй тур выборов президента Молдовы.