Reuters: Молдова предупредила Евросоюз о планах России сорвать голосование диаспоры

Избиратели, живущие на Западе, считаются в большинстве своем проевропейскими и, следовательно, с большей вероятностью поддержат действующую президента

Выборы в Молдове (Фото: Dumitru Doru/EPA)

Молдова предупредила ряд государств Европейского Союза, что Россия попытается сорвать голосование эмигрантов на заграничных избирательных участках во время проходящего в воскресенье, 3 ноября, второго тура президентских выборов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного собеседника в правительстве Молдовы.

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По его словам, избирательные участки в Италии, Франции, Германии, Испании, Канаде, Румынии, США и Великобритании могут стать мишенью России для срыва голосования, в том числе посредством сообщений о якобы минировании.

"Цель – прервать процесс голосования на время эвакуации (из-за угрозы взрыва) и проверки полицией. Мы просим применять процедуры и протоколы, которые не прерывают процесс голосования", – говорится в обращении Молдовы к европейским чиновникам.

В материале говорится, что избиратели Молдовы, живущие на Западе, считаются в основном проевропейскими и, следовательно, с большей вероятностью поддержат действующую президента Майю Санду, которая реализует политику по присоединению страны к ЕС.