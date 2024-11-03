Молдовська поліція розслідує організоване підвезення виборців до дільниць в країні та за кордоном
Молдовська поліція зафіксувала організоване підвезення виборців до дільниць для голосування, повідомив Telegram-канал уряду країни.
"Є розумні підстави вважати, що організоване транспортування виборців здійснюється за межами країни, і на території Молдови", – йдеться у дописі.
Влада країни проводить розслідування та збирає докази у зв'язку з транспортуванням виборців авіатранспортом з Росії до Білорусі, Азербайджану та Туреччини.
Молдовський уряд закликав громадян, які фіксують такі порушення повідомляти про них за номером 112 Єдиний національний центр екстрених викликів.
"Ці [державні] заходи вживаються для захисту цілісності виборчого процесу та забезпечення того, щоб голос кожного громадянина був виражений вільно, без тиску чи невиправданого впливу", – підсумували у Кабінеті міністрів.
Тим часом спостережна місія молдавської правозахисної організації Promo-LEX повідомляє про 544 інциденти на виборчих дільницях – до 14:00 з них було підтверджено 316, передає ЗМІ Newsmaker. Звіт об'єднання наголосив на численних проблемах в організації голосування та дотриманні норм виборчого процесу.
- У неділю, 3 листопада, у Молдові проходить другий тур президентських виборів, у якому чинній проєвропейській президентці Санду протистоїть підтримуваний проросійськими силами Стояногло.
- Впродовж останніх двох днів до Молдови прибули кілька автобусів з "організованими групами" громадян, які проживають у Росії та приїхали взяти участь у другому турі президентських виборів. За неофіційною інформацією, ці поїздки були для них безплатними.
- Reuters з посиланням на неназваного співрозмовника в уряді Молдови повідомило: країна попередила низку держав ЄС, що Росія спробує зірвати голосування емігрантів на закордонних виборчих дільницях.