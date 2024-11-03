Молдавская полиция расследует организованный подвоз избирателей на участки

Между тем, молдавские правозащитники Promo-LEX сообщили о по меньшей мере 316 подтвержденных инцидентах на избирательных участках.

Иллюстративное фото c выборов: DUMITRU DORU / EPA

Молдовская полиция зафиксировала организованный подвоз избирателей в участки для голосования, сообщил Telegram-канал правительства страны.

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"Есть разумные основания полагать, что организованная транспортировка избирателей осуществляется как за пределами страны, так и на территории Молдовы", – говорится в сообщении.

Власти страны проводят расследование и собирают доказательства в связи с транспортировкой избирателей авиатранспортом из России в Беларусь, Азербайджан и Турцию.

Молдовское правительство призвало граждан, фиксирующих такие нарушения сообщать о них по номеру 112 Единый национальный центр экстренных вызовов.

"Эти [государственные] меры принимаются для защиты целостности избирательного процесса и обеспечения того, чтобы голос каждого гражданина был выражен свободно, без давления или неоправданного влияния", – подытожили в Кабинете министров.

Между тем, наблюдательная миссия молдовской правозащитной организации Promo-LEX сообщает о 544 инцидентах на избирательных участках – к 14:00 из них было подтверждено 316, передает СМИ Newsmaker. Отчет объединения отметил многочисленные проблемы в организации голосования и соблюдении норм избирательного процесса.