Вибори у Молдові: Санду стала лідирувати в цілому – розрив у майже 3%

Всередині країни перевага у проросійського кандидата, за її межами – у проєвропейського

Мая Санду (Фото: DUMITRU DORU / EPA)

Спочатку, за попередніми результатами, на виборах у Молдові лідирувавпідтримуваний проросійськими силами Олександр Стояногло, проте на закордонних дільницях попереду чинна президентка Мая Санду. Проте згодом вона стала випереджати опонента за загальною кількістю голосів, свідчать дані Центральної виборчої комісії країни.

ОНОВЛЕНО о 23:50. Санду збільшила відрив й продовжує лідирувати: 51,49% проти 48.51% у Стояногло.

Всередині країни перевага у проросійського кандидата, за її межами – у проєвропейського.

Наразі є результати по 94.77% дільницях.

23:12. Санду вийшла вперед за кількістю голосів і в Молдові, і за кордоном — 50,12% на 49,88%. У Молдові так само з невеликим відривом лідирує Стояногло (51,23% проти 48,77%), а за кордоном — суттєва перевага у Санду (77.55% проти 22.45%).

У Молдові вже є дані 99.75% дільниць, за кордоном — з 29.87%.

Дані нижче були актуальні на 22:45.

Всередині країни розрив між кандидатами мінімальний: 51,18% у Стояногло і 48,82% у Санду при опрацюванні даних з 97,28% дільниць.

Скриншот з сайту ЦВК Молдови

За кордоном же ситуація протилежна: у чинної президентки наразі 74,13%, у її опонента – 25,87% при опрацюванні даних з 7,79% дільниць.

Скриншот з сайту ЦВК Молдови

Але і в Молдові, і за кордоном наразі перемагає Стояногло з 51,04% при опрацюванні голосів з 88,15% дільниць. Дані продовжують оновлюватися, остаточні результати будуть відомі згодом.

Скриншот з сайту ЦВК Молдови

Також у день голосування ЦВК Молдови повідомляло про декілька хакерських атак на свої інформаційні ресурси, передавало ЗМІ Newsmaker.

"Служба інформації й безпеки повідомила про кілька інцидентів кібербезпеки, які тимчасово вплинули на доступність інформаційних ресурсів ЦВК. Ми стали об'єктом кібератаки DDOS, яка вплинула на роботу сайтів", – зазначало відомство.

За його словами, фахівці швидко відновили роботу систем та вжили додаткових заходів для захисту.

Напередодні стало відомо, що поліція Молдови зареєструвала 191 порушення у день виборів: найбільше – фотографувань бюлетенів. Також були повідомлення про "мінування" дільниць та мосту з незаконного Придністров'я.