У Молдові викрили схему підкупу виборців через застосунок, яким керують з Росії

Поліція закликала громадян Молдови не заходити в застосунок Taito і не залишати особисті дані

Молдова (Ілюстративне фото: Dumitru Doru/EPA)

Генеральний інспекторат поліції Молдови заявив про нову схему незаконного фінансування та підкупу виборців, якою керують з Росії через застосунок Taito. Про це повідомило медіа NewsMaker.

Правоохоронці заявили про розкриття нової схеми незаконного фінансування та передвиборчої корупції, яка координується з Росії через застосунок Taito, що працює на платформі Telegram.

У відео, оприлюдненому поліцією Молдови, йдеться, що зареєстровані на ресурсі громадяни повинні брати участь в акціях протесту, здійснювати підкуп виборців та підтримувати конкретного кандидата на парламентських виборах, запланованих на вересень.

Під час реєстрації користувачі зобов'язані надати фото документа, який засвідчує особу, номер телефону та відео із зображенням обличчя для ідентифікації. Далі людина дає згоду на оброблення персональних даних і створення особистого кабінету.

Для кожного населеного пункту існує окремий чат, в якому учасники отримують інформацію та інструкції від координаторів, стверджують у поліції.

"Людям обіцяють десятки тисяч леїв щомісяця за участь у протиправних діях, але в результаті вони не отримують гроші. Не заходьте до цієї програми та не передавайте свої персональні дані", – закликали в поліції.

Правоохоронці нагадали, що за підкуп виборців в Молдові передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі або штрафу.

Медіа нагадало, що наприкінці червня в Молдові відбулися обшуки в межах кримінальної справи про підготовку підкупу виборців на майбутніх парламентських виборах.

За даними прокуратури, підозрювані – чоловік і жінка 38 і 50 років, діючи в інтересах злочинної організації олігарха-втікача Ілана Шора, використовували новий застосунок Taito для спілкування в закритих групах із громадянами для вербування у виборчих цілях.

30 липня 2025 року Санду повідомила, що Росія готує безпрецедентне втручання у парламентські вибори в Молдові – Кремль інвестує у декілька політичних проєктів, щоб провести своїх людей у наступний парламент.

4 серпня радник президентки Молдови заявив, що Росія активізує зусилля із впливу на молдовських виборців, що проживають по всій Європі напередодні парламентських виборів у країні.