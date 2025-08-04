В Молдове разоблачили схему подкупа избирателей через приложение, управляемым из России

Полиция призвала граждан Молдовы не заходить в приложение Taito и не оставлять свои личные данные

Молдова (Иллюстративное фото: Dumitru Doru/EPA)

Генеральный инспекторат полиции Молдовы заявил о новой схеме незаконного финансирования и подкупа избирателей, которой руководят из России через приложение Taito. Об этом сообщило медиа NewsMaker.

Правоохранители заявили о раскрытии новой схемы незаконного финансирования и предвыборной коррупции, которая координируется из России через приложение Taito, работающее на платформе Telegram.

В видео, обнародованном полицией Молдовы, говорится, что зарегистрированные на ресурсе граждане должны участвовать в акциях протеста, осуществлять подкуп избирателей и поддерживать конкретного кандидата на парламентских выборах, запланированных на сентябрь.

При регистрации пользователи обязаны предоставить фото документа, удостоверяющего личность, номер телефона и видео с изображением лица для идентификации. Далее человек дает согласие на обработку персональных данных и создание личного кабинета.

Для каждого населенного пункта существует отдельный чат, в котором участники получают информацию и инструкции от координаторов, утверждают в полиции.

"Людям обещают десятки тысяч леев ежемесячно за участие в противоправных действиях, но в результате они не получают деньги. Не заходите в эту программу и не передавайте свои персональные данные", — призвали в полиции.

Правоохранители напомнили, что за подкуп избирателей в Молдове предусмотрена ответственность в виде лишения свободы или штрафа.

Медиа напомнило, что в конце июня в Молдове прошли обыски в рамках уголовного дела о подготовке подкупа избирателей на предстоящих парламентских выборах.

По данным прокуратуры, подозреваемые – мужчина и женщина 38 и 50 лет, действуя в интересах преступной организации беглого олигарха Илана Шора, использовали новое приложение Taito для общения в закрытых группах с гражданами для вербовки в избирательных целях.

30 июля 2025 года Санду сообщила, что Россия готовит беспрецедентное вмешательство в парламентские выборы в Молдове – Кремль инвестирует в несколько политических проектов, чтобы провести своих людей в следующий парламент.

4 августа советник президента Молдовы заявил, что Россия активизирует усилия по влиянию на молдавских избирателей, проживающих по всей Европе накануне парламентских выборов в стране.