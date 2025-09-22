В Молдове провели свыше 250 обысков по делу о беспорядках. Часть – у соратников Додона

Полиция Молдовы (Иллюстративное фото: politia.md)

В Молдове 22 сентября правоохранители провели свыше 250 обысков в рамках дела о подготовке массовых беспорядков и дестабилизации. Об этом сообщил Генинспекторат полиции страны, передает Newsmaker.

Обыски проходят одновременно в нескольких населенных пунктах как у частных лиц, так и в некоторых пенитенциарных учреждениях. По данным правоохранителей, эти действия могли координировать из России через "криминальные элементы".

"В операции фигурируют свыше 100 человек из разных населенных пунктов страны. Обыски связаны с уголовным делом о подготовке массовых беспорядков и дестабилизации, которые координировали из Российской Федерации через криминальные элементы", – сообщили правоохранители.

О результатах обысков полиция обещает уведомить позже.

Пророссийский бывший президент Молдовы и лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил, что обыски проходят на севере страны у его соратников: руководителей территориальных организаций партии в Дрокии и Рышканах. Он обвинил действующего президента страны Майю Санду в попытке сорвать парламентские выборы 28 сентября.

"Преступный режим PAS (партия "Действие и солидарность") пытается нас запугать, устрашить людей, заставить нас замолчать. Майя Санду и PAS уже ищут поводы для отмены выборов, потому что знают, что получат плохой результат 28 сентября. То, что мы видим в эти дни, – это агония желтой диктатуры. Они знают, что их политический конец близок", – заявил Додон.