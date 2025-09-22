У Молдові провели понад 250 обшуків у справі про заворушення. Частина – у соратників Додона
У Молдові 22 вересня правоохоронці провели понад 250 обшуків у межах справи про підготовку масових заворушень і дестабілізацію. Про це повідомив Генінспекторат поліції країни, передає Newsmaker.
Обшуки відбуваються одночасно в кількох населених пунктах як у приватних осіб, так і в деяких пенітенціарних установах. За даними правоохоронців, ці дії могли координувати з Росії через "кримінальні елементи".
"В операції фігурують понад 100 осіб із різних населених пунктів країни. Обшуки пов'язані з кримінальною справою про підготовку масових заворушень і дестабілізації, які координували з Російської Федерації через кримінальні елементи", – повідомили правоохоронці.
Про результати обшуків поліція обіцяє повідомити пізніше.
Проросійський колишній президент Молдови та лідер Партії соціалістів Ігор Додон заявив, що обшуки відбуваються на півночі країни у його соратників: керівників територіальних організацій партії в Дрокії та Ришканах. Він звинуватив чинну президентку країни Маю Санду у спробі зірвати парламентські вибори 28 вересня.
"Злочинний режим PAS (партії "Дія і солідарність") намагається нас залякати, залякати людей, змусити нас замовкнути. Мая Санду і PAS вже шукають приводи для скасування виборів, тому що знають, що отримають поганий результат 28 вересня. Те, що ми бачимо в ці дні, – це агонія жовтої диктатури. Вони знають, що їхній політичний кінець близький", – заявив Додон.
- 19 липня у Молдові не допустили до виборів проросійський виборчий блок "Перемога", який очолює олігарх-утікач Ілан Шор.
- 22 липня в Греції затримали іншого молдовського олігарха Володимира Плахотнюка, який перебуває під санкціями Європейського Союзу та Великої Британії.
- 22 липня повідомлялося, що проросійські сили Молдови вирішили створити спільний блок для участі в парламентських виборах.
- 22 вересня Bloomberg повідомляв, що Росія розробила план втручання в парламентські вибори у Молдові.
