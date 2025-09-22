У Молдові провели понад 250 обшуків у справі про заворушення. Частина – у соратників Додона

У Молдові напередодні виборів планували масові заворушення, які мали намір координувати з Росії

Поліція Молдови (Ілюстративне фото: politia.md)

У Молдові 22 вересня правоохоронці провели понад 250 обшуків у межах справи про підготовку масових заворушень і дестабілізацію. Про це повідомив Генінспекторат поліції країни, передає Newsmaker.

Обшуки відбуваються одночасно в кількох населених пунктах як у приватних осіб, так і в деяких пенітенціарних установах. За даними правоохоронців, ці дії могли координувати з Росії через "кримінальні елементи".

"В операції фігурують понад 100 осіб із різних населених пунктів країни. Обшуки пов'язані з кримінальною справою про підготовку масових заворушень і дестабілізації, які координували з Російської Федерації через кримінальні елементи", – повідомили правоохоронці.

Про результати обшуків поліція обіцяє повідомити пізніше.

Проросійський колишній президент Молдови та лідер Партії соціалістів Ігор Додон заявив, що обшуки відбуваються на півночі країни у його соратників: керівників територіальних організацій партії в Дрокії та Ришканах. Він звинуватив чинну президентку країни Маю Санду у спробі зірвати парламентські вибори 28 вересня.

"Злочинний режим PAS (партії "Дія і солідарність") намагається нас залякати, залякати людей, змусити нас замовкнути. Мая Санду і PAS вже шукають приводи для скасування виборів, тому що знають, що отримають поганий результат 28 вересня. Те, що ми бачимо в ці дні, – це агонія жовтої диктатури. Вони знають, що їхній політичний кінець близький", – заявив Додон.