У Молдові перед виборами поширюють фейк про "відправку військ в Україну"
У Молдові напередодні парламентських виборів в соціальних мережах почали поширювати фейки про нібито "відправку військ до України". Про це повідомив прессекретар президента Молдови Ігор Захаров, передає Newsmaker.
Захаров наголосив що Молдова нейтральна держава, тому інформація про нібито досягнуті угоди про відправку військ в Україну є неправдивою та створена для залякування людей.
"Молдова – нейтральна держава і залишиться такою. Всі історії про нібито досягнуті угоди про відправку військ – відверта брехня", – написав Захаров.
- 22 вересня Bloomberg писало, що Росія розробила план втручання в парламентські вибори в Молдові.
- Того самого дня в Молдові правоохоронці провели понад 250 обшуків у межах справи про підготовку масових заворушень і дестабілізацію.
- Депутат Європейського парламенту від Румунії Зігфрід Мурешан розповів LIGA.net, що Росія розуміє, що ці вибори – її останній шанс зірвати амбіції Молдови щодо вступу в ЄС.
