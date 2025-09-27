У Молдові перед виборами поширюють фейк про "відправку військ в Україну"

У Санду наголосили, що Молдова є нейтральною державою, тому інформацію про нібито відправку військ є фейковою

Армія Молдови (Фото: Міноборони)

У Молдові напередодні парламентських виборів в соціальних мережах почали поширювати фейки про нібито "відправку військ до України". Про це повідомив прессекретар президента Молдови Ігор Захаров, передає Newsmaker.

Захаров наголосив що Молдова нейтральна держава, тому інформація про нібито досягнуті угоди про відправку військ в Україну є неправдивою та створена для залякування людей.

"Молдова – нейтральна держава і залишиться такою. Всі історії про нібито досягнуті угоди про відправку військ – відверта брехня", – написав Захаров.