Євродепутат: Росія розуміє, що ці вибори – її останній шанс зірвати амбіції Молдови щодо вступу в ЄС

Зігфрід Мурешан вважає, що перемога проєвропейських сил на виборах у Молдові є єдиним позитивним результатом

Молдова (Ілюстративне фото: Dumitru Doru/EPA)

Росія розуміє, що парламентські вибори – останній шанс зірвати амбіції Молдови щодо вступу до Європейського Союзу та повернути країну під свій вплив. Таку думку в коментарі LIGA.net для розбору висловив депутат Європейського парламенту від Румунії Зігфрід Мурешан.

За його словами, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну проєвропейське керівництво Молдови забезпечувало стабільність у регіоні. Воно допомагало українським біженцям, які рятувалися від війни, запобігаючи міграційній кризі, протидіяло численним спробам Росії дестабілізувати країну та разом з Україною просувалося до євроінтеграції.

"Росія розуміє, що ці вибори – її останній шанс зірвати амбіції Молдови щодо вступу до ЄС, повернути країну під свій вплив і використовувати її як плацдарм проти Європи та України, як вона це робила з Білоруссю від початку вторгнення", – заявив Мурешан.

Парламентар переконаний, що парламентські вибори в Молдові розв'язують питання не лише про те, хто керуватиме країною протягом наступних чотирьох років, а й про стабільність та безпеку всього регіону.

"Ставки високі для всіх нас, тому проєвропейська перемога є єдиним позитивним результатом", – акцентував він.

На думку депутата, останнім часом Росія зазнала серйозних невдач. Минулого року їй не вдалося вплинути на президентські вибори в Молдові, і вона продовжує боротися з Україною. Він упевнений, що в неділю на РФ чекає чергова поразка.

22 липня повідомлялося, що проросійські сили Молдови вирішили створити спільний блок для участі в парламентських виборах.

22 вересня Bloomberg писало, що Росія розробила план втручання в парламентські вибори в Молдові.

Того самого дня в Молдові правоохоронці провели понад 250 обшуків у межах справи про підготовку масових заворушень і дестабілізацію.