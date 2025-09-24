Зеленський: Європа не може дозволити собі зараз втратити Молдову

Володимир Зеленський в ООН (Фото: Kena Betancur/EPA)

Наразі Молдова захищається від російського втручання, і західні союзники мають їй допомогти. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час загальних дебатів Генеральної Асамблеї ООН.

Глава держави наголосив, що Молдова знову захищається від російського втручання.

"Ми допомагаємо Молдові, а Росія намагається зробити з Молдови те, що колись Іран зробив із Лівану. Але глобальної реакції недостатньо", – сказав Зеленський.

Він навів у приклад Грузію та Білорусь. За його словами, Грузію втратила Європа, адже там занепадають права людини. А Білорусь багато років рухалася в бік залежності від Росії.

"Європа не може дозволити собі зараз втратити Молдову. Дуже важливо пам’ятати, як світ проігнорував потребу допомогти Грузії після нападу Росії. Ми втратили той момент. Для Європи підтримати Молдову багато не вартуватиме, а от не зробити цього – матиме набагато вищу ціну", – сказав Зеленський.

На його думку, Європейський Союз має допомогти Молдові фінансами та у сфері енергетики, а не лише словами чи політичними жестами.