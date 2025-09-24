Зеленский: Европа не может позволить себе сейчас потерять Молдову

Владимир Зеленский в ООН (Фото: Kena Betancur/EPA)

Сейчас Молдова защищается от российского вмешательства, и западные союзники должны ей помочь. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время общих дебатов Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава государства подчеркнул, что Молдова снова защищается от российского вмешательства.

"Мы помогаем Молдове, а Россия пытается сделать из Молдовы то, что когда-то Иран сделал с Ливаном. Но глобальной реакции недостаточно", – сказал Зеленский.

Он привел в пример Грузию и Беларусь. По его словам, Грузию потеряла Европа, ведь там приходят в упадок права человека. А Беларусь много лет двигалась в сторону зависимости от России.

"Европа не может позволить себе сейчас потерять Молдову. Очень важно помнить, как мир проигнорировал потребность помочь Грузии после нападения России. Мы упустили тот момент. Для Европы поддержать Молдову много не будет стоить, а вот не сделать этого – будет иметь более высокую цену", – сказал Зеленский.

По его мнению, Европейский Союз должен помочь Молдове финансами и в сфере энергетики, а не только словами или политическими жестами.