Зеленский ввел новые санкции, в частности против лиц, которые дестабилизируют Молдову

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

В субботу, 20 сентября, президент Владимир Зеленский ввел новые санкции против России. О своем решении он сообщил в вечернем видеообращении.

Глава государства рассказал, что эта неделя приблизила согласование 19-го пакета санкций против российской агрессии, Украина ожидает утверждения.

"Быстро синхронизируем пакет в Украине. Энергоресурсы России ограничиваются. И также инфраструктура теневого флота: будет новое давление. Также криптовалютные схемы, которые россияне используют именно для обхода санкций: Европа будет противодействовать", – подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил за то, что украинские предложения к санкционному пакету Европейского Союза во многом учтены. Украина постоянно ведет эту работу с каждым партнером, в частности с ЕС и G7.

Глава государства добавил, что ожидает сильных санкционных шагов от Штатов, а Европа свою часть работы выполняет.

"Подписал сегодня и указы о применении новых санкций Украины. Три пакета санкций были мною подписаны", – отметил президент.

Ограничения введены против пропагандистов, которые помогают России, против лиц, которые ведут бизнес на оккупированной территории и наполняют бюджет России, а также против лиц, которые дестабилизируют Молдову в интересах Москвы.

"Украина помогает Молдове, и мы заинтересованы в стабильности нашего соседа – в успехе Молдовы", – акцентировал он.

На момент публикации новости указы о новых санкциях не обнародованы на сайте Офиса президента.

ДОПОЛНЕНО В 19:15. ОП уточнил, что санкции введены против шестерых пропагандистов, среди которых Александр Роджерс, публично отрицающий существование Украины, призывающий к изменению границ территории и государственной границы Украины, распространяющий антиукраинские публикации и оправдывающий вооруженную агрессию России против Украины, российский общественный деятель Екатерина Мизулина.

Также Украина применила санкции против 11 общественных и политических деятелей Молдовы, которые продвигают пророссийские нарративы и оправдывают агрессию России. Среди них Василе Боля, который популяризирует внешнюю политику РФ в медиа, и Дмитрий Константинов, возглавляющий Народное собрание Гагаузии и открыто повторяющий тезисы российской пропаганды.

Третье санкционное решение касается 66 физических и 13 юридических лиц, среди которых должностные лица оккупационных органов власти в Крыму, представители судебной власти России, причастные к нарушениям прав человека в Крыму, лица, связанные с распространением российской пропаганды, а также организации, привлеченные к помощи российской армии.

Впоследствии на сайте ОП появились указы №694/2025, №695/2025 и №696/2025, которыми введены новые санкции. В списках есть граждане Франции – Хелена Перру и Пьер де Голль (внук первого президента Франции Шарля де Голля), а также гражданин Турции Нусрет Тузак.

Также указом №696/2025 Зеленский ввел санкции против главы молдовской автономной области Гагаузии Евгении Гуцул, приговоренной к семи годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании партии "Шор".

19 сентября Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против государства-агрессора.

Фон дер Ляйен рассказала, что он будет касаться энергетики, банковской сферы, экспорта товаров и технологий.