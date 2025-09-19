Фон дер Ляйен раскрыла детали 19-го пакета санкций против России

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Valda Kalnina/EPA)

19-й пакет санкций Европейского Союза против России будет касаться энергетики, банковской сферы и экспорта товаров и технологий. Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает корреспондент LIGA.net.

Чиновница констатировала, что в течение последнего месяца Россия продемонстрировала пренебрежительное отношение к дипломатии и международному праву. Она осуществила масштабные атаки против Украины, нанося удары как по правительственным зданиям, так и по гражданским зданиям, в частности по представительству ЕС в Киеве.

Читайте также Неожиданность для Москвы. Какое оружие Украина получит от США в первых пакетах PURL

По мнению фон дер Ляйен, угрозы для ЕС также растут. За последние две недели российские дроны нарушили воздушное пространство Польши и Румынии.

Президент Еврокомиссии убеждена, что это не действия того, кто хочет мира. Российский диктатор Владимир Путин снова и снова усиливает давление. И в ответ Европа усиливает свое давление в виде 19-го пакета санкций.

В новом пакете санкций есть ограничения по энергетике.

"Мы запрещаем импорт российского сжиженного природного газа на европейские рынки. Пришло время перекрыть кран. Мы готовы к этому. Мы экономили энергию, диверсифицировали поставки и инвестировали в низкоуглеродные источники энергии, как никогда раньше. Сегодня эти усилия окупаются", — подчеркнула чиновница.

Также Евросоюз снизил лимит цены на сырую нефть до $47,6, кроме того, вводит санкции против 118 дополнительных судов из теневого флота. В общем под санкциями ЕС находится более 560 судов.

К тому же, крупные российские компании "Роснефть" и "Газпромнефть" будут полностью запрещены для осуществления транзакций.

"Теперь мы преследуем тех, кто подпитывает войну России, покупая нефть с нарушением санкций. Мы нацеливаемся на нефтеперерабатывающие заводы, нефтетрейдеров, нефтехимические компании в третьих странах, включая Китай. За три года доходы России от нефти в Европе сократились на 90%. Теперь мы переворачиваем эту страницу навсегда", — добавила глава ЕК.

ЕС нацелился на финансовые лазейки, которые Россия использует для уклонения от санкций. В рамках 19-го пакета вводится запрет на транзакции для дополнительных банков в России и банков в третьих странах.

"Поскольку тактика уклонения становится все более изощренной, наши санкции будут адаптированы, чтобы оставаться на передовой. Поэтому впервые наши ограничительные меры коснутся криптоплатформ и запретят транзакции в криптовалютах. Мы добавляем в список иностранные банки, связанные с российскими альтернативными платежными системами", — подчеркнула фон дер Ляйен.

Третий пункт касается ограничений на прямой экспорт товаров и технологий, используемых на поле боя. ЕС добавляет в список 45 компаний в России и третьих странах. Эти компании оказывают прямую или косвенную поддержку российскому военно-промышленному комплексу.

19 сентября Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против государства-агрессора.