Санкции Европы против России недостаточно жесткие, их нужно усилить – Трамп

Дональд Трамп (Фото: EPA/Shawn Twen)

Европа ввела недостаточное жесткие санкции против России, чтобы принудить ее к окончанию полномасштабной войны против Украины. Об этом заявил президент США Дональд Трамп и потребовал усилить их, передает Fox news.

В частности, он заявил, что Европа должна прекратить покупать российскую нефть.

"Европа покупает нефть у России. Я не хочу, чтобы они покупали нефть. Вводимые ими санкции недостаточно жесткие. Я готов их ввести, но им придется ужесточить их, чтобы соответствовать моим действиям", – сказал Трамп журналистам.

Он отметил, что приверженность НАТО противостоянию России "гораздо меньше 100%" и назвал "шокирующими" продолжающиеся закупки российской нефти. При этом лидер США не уточнил, когда ждать ужесточения санкций против Кремля от самих США.