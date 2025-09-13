Трамп объяснил, при каких условиях готов ввести "серьезные санкции" против России
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал условия, при которых готов ввести "серьезные санкции" против России. Сообщение соответствующего содержания он опубликовал в социальной сети Truth Social.
Свою публикацию Трамп подписал, как "письмо, направленное ко всем странам НАТО и мира".
"Я готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, и когда все страны НАТО прекратят покупать нефть у России", — говорится в заявлении.
По его словам, вклад НАТО в победу был далеко не 100%, а покупка российской нефти некоторыми странами "просто шокирует".
"Это значительно ослабляет вашу переговорную позицию и силу давления на Россию. Я готов начать, когда будете готовы вы. Только скажите, когда", — акцентировал американский президент.
Он считает, что НАТО как группа должна ввести тарифы в 50-100% против Китая, которые можно будет отменить только после завершения войны России против Украины.
Трамп добавил, что "Китай имеет сильный контроль над Россией, и даже власть над ней, и эти мощные пошлины разрушат эту власть".
"Если НАТО сделает так, как я говорю, война быстро закончится, и все эти жизни будут спасены! В противном случае вы просто тратите мое время, а также время, энергию и деньги США. Спасибо за внимание к этому вопросу", — резюмировал он.
- 9 сентября 2025 года Трамп призвал Евросоюз ввести пошлины до 100% против Китая и Индии, чтобы усилить давление на РФ и Путина.
- 12 сентября Зеленский заявил, что необходимо найти способ так повлиять на Китай, чтобы они применили свое влияние на Россию для окончания войны.
