Трамп объяснил, при каких условиях готов ввести "серьезные санкции" против России

Дональд Трамп (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал условия, при которых готов ввести "серьезные санкции" против России. Сообщение соответствующего содержания он опубликовал в социальной сети Truth Social.

Свою публикацию Трамп подписал, как "письмо, направленное ко всем странам НАТО и мира".

"Я готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, и когда все страны НАТО прекратят покупать нефть у России", — говорится в заявлении.

По его словам, вклад НАТО в победу был далеко не 100%, а покупка российской нефти некоторыми странами "просто шокирует".

"Это значительно ослабляет вашу переговорную позицию и силу давления на Россию. Я готов начать, когда будете готовы вы. Только скажите, когда", — акцентировал американский президент.

Он считает, что НАТО как группа должна ввести тарифы в 50-100% против Китая, которые можно будет отменить только после завершения войны России против Украины.

Трамп добавил, что "Китай имеет сильный контроль над Россией, и даже власть над ней, и эти мощные пошлины разрушат эту власть".

"Если НАТО сделает так, как я говорю, война быстро закончится, и все эти жизни будут спасены! В противном случае вы просто тратите мое время, а также время, энергию и деньги США. Спасибо за внимание к этому вопросу", — резюмировал он.

9 сентября 2025 года Трамп призвал Евросоюз ввести пошлины до 100% против Китая и Индии, чтобы усилить давление на РФ и Путина.

12 сентября Зеленский заявил, что необходимо найти способ так повлиять на Китай, чтобы они применили свое влияние на Россию для окончания войны.