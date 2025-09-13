Глава МИД Австрии заявила, что Китай должен подтолкнуть Путина к мирным переговорам

Китай обязан использовать свое влияние на диктатора РФ, чтобы по-настоящему начать переговоры, считает Беате Майнль-Райзингер

Беате Майнль-Райзингер (Фото: Dumitru Doru/EPA)

Китай должен оказать давление на Россию, чтобы она прекратила войну против Украины, если хочет реализовать свой потенциал как мировой державы и избежать дальнейших санкций, предложенных Европой и США. Такое мнение высказала министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер в интервью агентству Bloomberg.

Глава МИД Австрии считает, что Пекин должен помочь привлечь российского диктатора Владимира Путина к переговорам, а также прекратить помогать военной машине Кремля, поставляя оружие.

Об этом чиновница рассказала через несколько часов после встречи со своим китайским коллегой Ван И в Вене.

"Китай обязан использовать свое влияние на Путина, чтобы по-настоящему начать переговоры. Позиция Европейского Союза – оказывать давление на Путина, и мы делаем это с помощью санкций. Если эти санкции обходят, мы должны принять меры", — сказала Майнль-Райзингер.

США будут призывать своих союзников из G7 ввести тарифы до 100% против Китая и Индии за закупку российской нефти и рассмотреть другие меры, чтобы убедить Путина прекратить войну, согласно предложению Вашингтона, с которым ознакомилось Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп заявил европейским чиновникам, что он готов ввести новые масштабные тарифы на Китай и Индию, чтобы подтолкнуть Россию к переговорам, но только если страны ЕС готовы последовать этому примеру.

Министр иностранных дел Австрии выразила более осторожное мнение, предположив, что ЕС должен провести оценку влияния, прежде чем подписывать новые меры.

"Мы всегда должны учитывать: вредят ли санкции больше России, чем нам", — сказала она.

Майнль-Райзингер назвала Китай одним из важнейших торговых и инвестиционных партнеров Австрии.

"Китай на пути к тому, чтобы стать мировым лидером, и это связано с определенной ответственностью. В течение месяцев Украина демонстрировала свою готовность к прекращению огня и к переговорам на любом необходимом уровне. Но Путин – нет. А Пекин – ну, они имеют влияние на Москву", — констатировала дипломат.

9 сентября Трамп призвал Евросоюз ввести пошлины до 100% против Китая и Индии, чтобы усилить давление на РФ и Путина.

12 сентября Зеленский заявил, что необходимо найти способ так повлиять на Китай, чтобы они применили свое влияние на Россию для окончания войны.