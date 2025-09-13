Глава МЗС Австрії заявила, що Китай має підштовхнути Путіна до мирних переговорів

Беате Майнль-Райзінгер (Фото: Dumitru Doru/EPA)

Китай повинен чинити тиск на Росію, щоб вона припинила війну проти України, якщо хоче реалізувати свій потенціал як світової держави й уникнути подальших санкцій, запропонованих Європою та США. Таку думку висловила міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер в інтерв’ю агентству Bloomberg.

Глава МЗС Австрії вважає, що Пекін повинен допомогти залучити російського диктатора Володимира Путіна до переговорів, а також припинити допомагати військовій машині Кремля, постачаючи зброю.

Про це посадовиця розповіла через кілька годин після зустрічі зі своїм китайським колегою Ван Ї у Відні.

"Китай зобов'язаний використати свій вплив на Путіна, щоб по-справжньому розпочати переговори. Позиція Європейського Союзу – чинити тиск на Путіна, і ми робимо це за допомогою санкцій. Якщо ці санкції оминають, ми повинні вжити заходів", – сказала Майнль-Райзінгер.

США закликатимуть своїх союзників з G7 запровадити тарифи до 100% проти Китаю та Індії за закупівлю російської нафти й розглянути інші заходи, щоб переконати Путіна припинити війну, згідно з пропозицією Вашингтона, з якою ознайомився Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп заявив європейським чиновникам, що він готовий запровадити нові масштабні тарифи на Китай та Індію, щоб підштовхнути Росію до переговорів, але лише якщо країни ЄС готові наслідувати цей приклад.

Міністерка закордонних справ Австрії висловила більш обережну думку, припустивши, що ЄС повинен провести оцінку впливу, перш ніж підписувати нові заходи.

"Ми завжди повинні враховувати: чи санкції шкодять Росії більше, ніж нам", – сказала вона.

Майнль-Райзінгер назвала Китай одним із найважливіших торговельних та інвестиційних партнерів Австрії.

"Китай на шляху до того, щоб стати світовим лідером, і це пов'язано з певною відповідальністю. Протягом місяців Україна демонструвала свою готовність до припинення вогню і до переговорів на будь-якому необхідному рівні. Але Путін – ні. А Пекін – ну, вони мають вплив на Москву", – констатувала дипломатка.

9 вересня Трамп закликав Євросоюз запровадити мита до 100% проти Китаю та Індії, щоби посилити тиск на РФ і Путіна.

12 вересня Зеленський заявив, що необхідно знайти спосіб так вплинути на Китай, щоб вони застосували свій вплив на Росію для закінчення війни.