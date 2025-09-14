В Конгрессе "большой аппетит" к санкциям против РФ, но он полагается на Трампа – Джонсон

Майк Джонсон (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Конгресс США хочет ввести санкции против России, при этом он не может сделать это без поддержки президента Дональда Трампа, заявил спикер Палаты представителей, нижней палаты американского парламента, Майк Джонсон. Политик, что как и глава государства принадлежит к республиканской партии, рассказал об этом в интервью телеканалу CBS News.

"Послушайте, я действительно верю, что отчаянные времена требуют отчаянных мер, и я считаю, что соответствующие санкции против России давно назрели", – заявил политик.

По мнению Джонсона, в Конгрессе есть "большой аппетит" к введению ограничений в отношении Москвы – Палата представителей готова сотрудничать с Белым домом и Сенатом, чтобы это осуществить: "И я очень хочу это сделать, лично".

В то же время спикер отметил, что Конгресс на самом деле не может ввести такие санкции по собственной инициативе, поскольку "конечно, президент должен подписать все, что мы делаем, чтобы это стало законом".

"Поэтому это должно быть партнерство, но мы полагаемся на главнокомандующего", – заявил политик.

По его словам, в Конгрессе верят в то, что Трамп сможет использовать "ту же силу, и тот же подход", как во время решения других конфликтов, чтобы наконец положить конец российско-украинской войне.