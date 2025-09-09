Трамп: Я думал, что закончить войну РФ против Украины будет легче всего, оказалось – нет

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что, как он думал, закончить российско-украинскую войну будет "легче всего", однако выяснилось, что это не так. Об этом он рассказал в интервью на американском радио 77 WABC.

"Я не знаю [о чем думает российский диктатор Владимир Путин]. Что ж, я фактически развязал семь войн. Почти все они были неразрешимыми. Некоторые длились более 30 [лет]. Это 31, 30 и 35 лет, и я развязал их все семь... Я сказал, что самым легким из всех будет Путин, потому что, знаете, я с ним ладил – отлично, без проблем. Но, кажется, что каждый раз, когда я думаю, что мы близки [к решению], он идет и сбрасывает еще одну бомбу на кого-то. И это просто нехорошо. Нехорошо. Я очень удивлён. На самом деле, я очень удивлен", – рассказал политик.

Трамп отметил, что, как он считал, завершить российско-украинскую войну будет проще всего, однако добавил: "Я сказал, что это будет достаточно быстро, но это сложно. Есть много ненависти между ним [Путиным] и Зеленским. [...] И очень много крови было пролито".

"Но я думал, что это будет самая легкая [война], и она, знаете, не оказалась такой. Но мы собираемся ее завершить", – подытожил глава Штатов.

Следует отметить, что из вышеупомянутых семи войн, например, армяно-азербайджанский конфликт не был в горячей фазе, а в противостоянии Индии и Пакистана при посредничестве Трампа удалось лишь достичь прекращения огня, а не окончательного мирного соглашения.