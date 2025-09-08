Трамп "очень скоро" поговорит с Путиным, а лидеры Европы приедут в Белый дом на днях

Американский президент недоволен тем, что продолжает происходить в Украине, но верит, что сможет разрешить ситуацию

Дональд Трамп (Фото:EPA/CRISTOBAL HERRERA ULASHKEVICH)

Президент США Дональд Трамп может "очень скоро" поговорить с диктатором России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в беседе с журналистами после возвращения в Вашингтон с Открытого чемпионата США по теннису в Нью-Йорке, передает CNN.

"Очень скоро. В течение следующих нескольких дней. Мы решим этот вопрос. Ситуация между Россией и Украиной. Мы решим этот вопрос", – сказал президент США.

Он также отметил, что его "не радует" то, что происходит сейчас в Украине, отвечая на вопрос журналистов про атаки РФ. Однако американский лидер верит, что ему удастся "уладить этот вопрос".

"Меня это не устраивает. Меня не устраивает все, что связано с этой войной", – подчеркнул Трамп.

Также он заявил, что на текущей неделе некоторые европейские лидеры посетят Белый дом.

"Некоторые европейские лидеры приедут в нашу страну в понедельник или вторник по отдельности, и я думаю, мы решим этот вопрос", – сказал Трамп.