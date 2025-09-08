Трамп "очень скоро" поговорит с Путиным, а лидеры Европы приедут в Белый дом на днях
Президент США Дональд Трамп может "очень скоро" поговорить с диктатором России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в беседе с журналистами после возвращения в Вашингтон с Открытого чемпионата США по теннису в Нью-Йорке, передает CNN.
"Очень скоро. В течение следующих нескольких дней. Мы решим этот вопрос. Ситуация между Россией и Украиной. Мы решим этот вопрос", – сказал президент США.
Он также отметил, что его "не радует" то, что происходит сейчас в Украине, отвечая на вопрос журналистов про атаки РФ. Однако американский лидер верит, что ему удастся "уладить этот вопрос".
"Меня это не устраивает. Меня не устраивает все, что связано с этой войной", – подчеркнул Трамп.
Также он заявил, что на текущей неделе некоторые европейские лидеры посетят Белый дом.
"Некоторые европейские лидеры приедут в нашу страну в понедельник или вторник по отдельности, и я думаю, мы решим этот вопрос", – сказал Трамп.
- 7 сентября Трамп заявил, что готов перейти ко "второму этапу" санкций против России.
- Перед этим NBC News сообщало, что президент США более пессимистично оценивает перспективы завершения войны РФ против Украины.
