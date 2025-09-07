Слова руководителя Штатов прозвучали после заявления Бессента об обсуждении совместных ограничений США и Европы против Москвы

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов перейти ко "второму этапу" санкций против России из-за ее войны против Украины. Фрагмент трансляции Fox News с общением руководителя США с прессой рядом с Белым домом публикует американская администрация.

О "втором этапе" санкций Трампа спросил журналист. На видео не слышно, что именно ответил руководитель США, но в Белом доме уточняют, что ответ был: "Да, я [готов]".

"Готовы ли вы перейти ко второй фазе санкций против России?"@POTUS: "Да, так и есть" pic.twitter.com/I2tGWy6QJC - Rapid Response 47 (@RapidResponse47) 7 сентября 2025 г

После этих слов президент Штатов улыбнулся. Других деталей о "втором этапе" санкций пока нет.

Ранее, также 7 сентября, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США и Европейский союз обсуждают, что они могут совместно сделать в отношении экономического давления на Москву.

По словам чиновника, если Штаты и ЕС вмешаются, то экономика России "будет в полном коллапсе" – и это заставит диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.