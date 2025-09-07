Трамп заявил, что готов перейти ко "второму этапу" санкций против России
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов перейти ко "второму этапу" санкций против России из-за ее войны против Украины. Фрагмент трансляции Fox News с общением руководителя США с прессой рядом с Белым домом публикует американская администрация.
О "втором этапе" санкций Трампа спросил журналист. На видео не слышно, что именно ответил руководитель США, но в Белом доме уточняют, что ответ был: "Да, я [готов]".
"Готовы ли вы перейти ко второй фазе санкций против России?"@POTUS: "Да, так и есть" pic.twitter.com/I2tGWy6QJC- Rapid Response 47 (@RapidResponse47) 7 сентября 2025 г
После этих слов президент Штатов улыбнулся. Других деталей о "втором этапе" санкций пока нет.
Ранее, также 7 сентября, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США и Европейский союз обсуждают, что они могут совместно сделать в отношении экономического давления на Москву.
По словам чиновника, если Штаты и ЕС вмешаются, то экономика России "будет в полном коллапсе" – и это заставит диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.
В ночь на воскресенье россияне совершили массированную атаку по Украине, из-за которой погибли четыре человека, 44 получили ранения. Президент Зеленский имел телефонный разговор с Макроном: политики скоординировали совместные дипломатические усилия, дальнейшие шаги и контакты с партнерами для "обеспечение надлежащего ответа".
Премьер Свириденко, показав последствия удара оккупантов по зданию Кабмина, заявила, что правительство продолжит работу несмотря на российский террор, а партнерам пора действовать по усилению украинской ПВО и увеличению санкций против Москвы. Руководитель МИД Сибига обсудил с главой евродипломатии Каллас оборонные потребности Украины и новый пакет санкций ЕС против России.
Комментарии (0)