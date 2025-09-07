Сибига обсудил с главой евродипломатии потребности в обороне и санкции после атаки РФ
Министр иностранных дел Андрей Сибига провел телефонный разговор с главой европейской дипломатии Кайей Каллас после массированной атаки РФ по Украине в ночь на 7 сентября.
"Во время нашего разговора я проинформировал Каю Каллас о последствиях российских атак и приоритетных потребностях Украины для нашего народа, с целью усиления энергетической устойчивости перед зимой и укрепления противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры", – рассказал чиновник.
Также стороны обсудили подготовку 19-го пакета санкций Европейского союза и согласились, что необходимо "сильное транслатлантическое давление" (со стороны Соединенных Штатов и ЕС. – Ред.), чтобы заставить Россию прекратить террор и продвигаться к миру.
Тем временем премьер-министр Юлия Свириденко, реагируя на удар оккупантов по зданию Кабинета министров, заявила, что правительство продолжит работу несмотря на российский террор, а партнерам пора действовать насчет усиления украинской ПВО и увеличения санкций против Москвы.
- В ночь на 7 сентября Россия ударила по Украине 805 дронами и 13 ракетами. Силам ПВО удалось обезвредить 751 вражескую цель.
- В столице известно о 20 пострадавших и гибели двух человек – женщины и ее двухмесячного сына. Всего в Украине из-за атаки РФ погибли четыре человека, 44 получили ранения.
- Президент Зеленский провел телефонный разговор с французским коллегой Макроном: политики скоординировали совместные дипломатические усилия, дальнейшие шаги и контакты с партнерами для "обеспечение надлежащего ответа".
