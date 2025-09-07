Сибига обсудил с главой евродипломатии потребности в обороне и санкции после атаки РФ

Необходимо "сильное транслатлантическое давление", чтобы Москва прекратила террор и продвигалась к миру, согласились в Киеве и Брюсселе

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Министр иностранных дел Андрей Сибига провел телефонный разговор с главой европейской дипломатии Кайей Каллас после массированной атаки РФ по Украине в ночь на 7 сентября.

"Во время нашего разговора я проинформировал Каю Каллас о последствиях российских атак и приоритетных потребностях Украины для нашего народа, с целью усиления энергетической устойчивости перед зимой и укрепления противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры", – рассказал чиновник.

Также стороны обсудили подготовку 19-го пакета санкций Европейского союза и согласились, что необходимо "сильное транслатлантическое давление" (со стороны Соединенных Штатов и ЕС. – Ред.), чтобы заставить Россию прекратить террор и продвигаться к миру.

Тем временем премьер-министр Юлия Свириденко, реагируя на удар оккупантов по зданию Кабинета министров, заявила, что правительство продолжит работу несмотря на российский террор, а партнерам пора действовать насчет усиления украинской ПВО и увеличения санкций против Москвы.