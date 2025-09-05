Фон дер Ляйен обсудила с Вэнсом сохранение единого фронта в санкциях для РФ

Чем больше ЕС координирует свой подход с партнерами, тем эффективнее санкции, заявили в Еврокомиссии

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Olivier Matthys / EPA)

4 сентября в телефонном разговоре с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила вопрос сохранения единого фронта в отношении санкций против страны-агрессора РФ. Об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньйо, передает Укринформ.

"Разговор между президентом Ляйен и вице-президентом Джей Ди Вэнсом касался сохранения единого фронта по санкциям. Потому что чем больше мы координируем наш подход с партнерами, тем эффективнее санкции, и мы имеем ряд примеров, которые это демонстрируют. Например, совместные усилия с G7 по ограничению цен на российскую нефть", – рассказала чиновница.

Она отметила, что, по мнению Еврокомиссии, санкции являются эффективными и что ЕС будет продолжать давить на военную экономику России, увеличивать цену для Москвы за избежание мирных переговоров – и в конце концов блок "приведет" диктатора Владимира Путина за стол переговоров.

"Ляйен обсуждала этот вопрос среди других с вице-президентом Соединенных Штатов", – заявила Пиньйо.

На вопрос, обсуждались ли санкции против Китая, чиновница ответила: "Мы также рассматриваем вопрос обхода санкций. И в этом смысле мы также поднимали этот вопрос, в частности, когда Ляйен была в Китае. Это обсуждается, и это часть общей дискуссии, когда речь идет о санкциях".

Также чиновницы уточнили, обсуждала ли фон дер Ляйен во время вчерашнего разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди сотрудничество между Нью-Дели и Москвой в энергетической сфере. Чиновница ответила, что энергетика действительно была на повестке дня разговора в рамках более широкого круга отношений, поскольку Евросоюз и Индия ведут переговоры по соглашению о свободной торговле.

Также Пиньйо отметила, что сокращение закупок нефти из РФ является частью инструментария для ослабления военной экономики Москвы, и добавила, что срок постепенного отказа Евросоюза от российских углеводородов до конца 2027 года остается в силе.