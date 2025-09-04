Руководство ЕС поговорило с премьером Индии о войне во время встречи "коалиции желающих"

В Брюсселе отметили, что российско-украинская война представляет риск для всего мира

Нарендра Моди (Фото: CHRIS J. RATCLIFFE / EPA)

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и руководитель Европейского Совета Антониу Кошта имели телефонный звонок с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях встречи "коалиции желающих" в Париже. Детали разговора были опубликованы в совместном заявлении европейских политиков.

"Мы искренне приветствуем дальнейшее сотрудничество Индии с президентом Зеленским. Индия играет важную роль в прекращении агрессивной войны России и содействии созданию пути к миру. Эта война имеет глобальные последствия для безопасности и подрывает экономическую стабильность. Поэтому она представляет риск для всего мира", – говорится в публикации.

Тем временем Моди написал, что во время звонка стороны "обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и усилиям для скорейшего завершения" российско-украинской войны.

Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта (Фото: X последнего)

Также фон дер Ляйен и Кошта добавили, что в перспективе Евросоюз планирует договориться о совместной стратегической программе на следующем саммите ЕС-Индия, который состоится "как можно раньше в 2026 году".

"Мы также остаемся полностью преданными завершению переговоров по Соглашению о свободной торговле до конца года. Для достижения этой цели прогресс необходим сейчас", – отмечают еврочиновники.