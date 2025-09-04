Руководство ЕС поговорило с премьером Индии о войне во время встречи "коалиции желающих"
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и руководитель Европейского Совета Антониу Кошта имели телефонный звонок с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях встречи "коалиции желающих" в Париже. Детали разговора были опубликованы в совместном заявлении европейских политиков.
"Мы искренне приветствуем дальнейшее сотрудничество Индии с президентом Зеленским. Индия играет важную роль в прекращении агрессивной войны России и содействии созданию пути к миру. Эта война имеет глобальные последствия для безопасности и подрывает экономическую стабильность. Поэтому она представляет риск для всего мира", – говорится в публикации.
Тем временем Моди написал, что во время звонка стороны "обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и усилиям для скорейшего завершения" российско-украинской войны.
Также фон дер Ляйен и Кошта добавили, что в перспективе Евросоюз планирует договориться о совместной стратегической программе на следующем саммите ЕС-Индия, который состоится "как можно раньше в 2026 году".
"Мы также остаемся полностью преданными завершению переговоров по Соглашению о свободной торговле до конца года. Для достижения этой цели прогресс необходим сейчас", – отмечают еврочиновники.
- Индия является одним из крупнейших покупателей российской нефти. В августе президент США удвоил пошлины против страны до 50%, напомнив, что та спонсирует военную машину РФ.
- 30 августа, накануне саммита ШОС, президент Зеленский разговаривал с Моди – тот поддержал необходимость прекращения огня.
- Уже на следующий день премьер Индии на встрече с Путиным призвал диктатора к скорейшему завершению войны.
