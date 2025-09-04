Керівництво ЄС поговорило з прем'єром Індії щодо закінчення війни під час зустрічі "коаліції охочих"

У Брюсселі зауважили, що російсько-українська війна становить ризик для всього світу

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та керівник Європейської Ради Антоніу Кошта мали телефонний дзвінок із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді на полях зустрічі "коаліції охочих" у Парижі. Деталі розмови опубліковано у спільній заяві європейських політиків.

"Ми щиро вітаємо подальшу співпрацю Індії з президентом Зеленським. Індія відіграє важливу роль у припиненні агресивної війни Росії та сприянні створенню шляху до миру. Ця війна має глобальні наслідки для безпеки та підриває економічну стабільність. Тому вона становить ризик для всього світу", – йдеться у публікації.

Тим часом Моді написав, що під час дзвінка сторони "обмінялися думками щодо питань, які становлять взаємний інтерес, та зусиль задля швидкого завершення" російсько-української війни.

Також фон дер Ляєн та Кошта додали, що у перспективі Євросоюз планує домовитися про спільну стратегічну програму на наступному саміті ЄС-Індія, який відбудеться "якомога раніше у 2026 році".

"Ми також залишаємося повністю відданими завершенню переговорів щодо Угоди про вільну торгівлю до кінця року. Для досягнення цієї мети прогрес необхідний зараз", – зазначають єврочиновники.