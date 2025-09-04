Трамп "очень недоволен", что ЕС покупает нефть РФ, вспомнил Словакию и Венгрию – Зеленский
Президент США Дональд Трамп поднимал вопрос того, что Словакия и Венгрия покупают российскую нефть, во время звонка с европейскими партнерами и руководителем Украины Владимиром Зеленским. Об этом рассказал Зеленский во время совместной пресс-конференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
По словам Зеленского, Трамп "очень недоволен", что российская нефть покупается Европой: "Среди прочего, есть две страны [которые это делают], мы знаем, что это Венгрия и Словакия".
"Но я хочу всем напомнить, когда Россия атаковала нашу энергетику, а мы в ответ атаковали их энергетику, на которой они зарабатывают деньги, а тратят эти деньги потом на оружие, то именно эти две страны жаловались президенту Трампу на то, что Украина "вот такая, она уменьшает возможности получения соответствующей нефти", – отметил руководитель Украины.
Он сказал, что Украина "нашла такой вид санкций" благодаря ударам по российской инфраструктуре.
"Но, безусловно, я рад, что сегодня США абсолютно открыто, называя эти страны, говорят о том, что они помогают российской машине войны. И нам нужно всем это останавливать", – подчеркнул Зеленский.
Между тем Макрон назвал "хорошим" то, что Трамп и его команда во время звонка вспомнили о выборе Словакии и Венгрии продолжать покупать российскую нефть: "Потому что иногда эти страны защищали свою позицию, опираясь на свою близость с американской администрацией".
- Также руководитель Франции, по результатам разговора партнеров с Трампом, заявил, что если Россия и в дальнейшем не будет идти на прекращение огня, то Европа и США введут санкции.
- 22 августа пророссийский премьер Венгрии Орбан опубликовал письмо, в котором пожаловался Трампу на августовские удары Украины по инфраструктуре нефтепровода РФ "Дружба". В ответе Трамп писал, что ему "не нравится это слышать" и он "очень зол из-за этого".
- Пророссийский глава правительства Словакии Фицо заявлял, что планирует обсудить украинские удары по энергетике РФ на встрече с Зеленским 5 сентября.
