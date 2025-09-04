Трамп "дуже незадоволений", що Європа купує нафту РФ, згадав Словаччину та Угорщину, каже Зеленський

Глава держави нагадав, як ці дві країни "скаржилися" керівнику Штатів на українські удари по російській енергетиці

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон (Фото: LUDOVIC MARIN / EPA)

Президент США Дональд Трамп порушував питання того, що Словаччина та Угорщина купують російську нафту, під час дзвінка з європейськими партнерами та керівником України Володимиром Зеленським. Про це розповів Зеленський під час спільної пресконференції з французьким колегою Емманюелем Макроном.

За словами Зеленського, Трамп "дуже незадоволений", що російська нафта купується Європою: "Серед іншого, є дві країни [які це роблять], ми знаємо, що це Угорщина і Словаччина".

"Але я хочу усім нагадати, коли Росія атакувала нашу енергетику, а ми у відповідь атакували їх енергетику, на якій вони заробляють гроші, а витрачають ці гроші потім на зброю, то саме ці дві країни скаржилися президенту Трампу на те, що Україна "ось така, вона зменшує можливості отримання відповідної нафти", – зауважив керівник України.

Він наголосив, що Україна "знайшла такий вид санкцій" завдяки ударам по російській інфраструктурі.

"Але, безумовно, я радий, що сьогодні США абсолютно відкрито, називаючи ці країни, говорять про те, що вони допомагають російській машині війни. І нам потрібно всім це зупиняти", – зауважив Зеленський.

Тим часом Макрон назвав "добрим" те, що Трамп та його команда під час дзвінка згадали про вибір Словаччини та Угорщини продовжувати купувати російську нафту: "Тому що іноді ці країни захищали свою позицію, опираючись на свою близькість з американською адміністрацією".