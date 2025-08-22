Орбан поскаржився Трампу на українські удари по газопроводу "Дружба" – фото

Президент США пише, що "дуже злий через це"

Віктор Орбан та Дональд Трамп (Фото: CHRIS KLEPONIS / EPA)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поскаржився президенту США Дональду Трампу на удари України по трубопроводу "Дружба" країни-агресора, який постачає нафту до Європи. Про це заявляє угорська газета Magyar Nemzet з посиланням на допис глави уряду країни у закритій спільноті для його прихильників у Facebook.

"П'ять днів тому, безпосередньо перед історичною зустріччю президента Трампа і Путіна на Алясці, Україна здійснила удари безпілотників по нафтопроводу "Дружба" в Росії. Цей нафтопровід забезпечує Угорщину і Словаччину, дві країни, які не мають інших засобів імпорту сирої нафти. Угорщина підтримує Україну електроенергією і бензином (Насправді це імпорт, а не допомога. – Ред.), а в відповідь вони бомблять нафтопровід, який нас забезпечує. Дуже недружній крок! Бажаємо президенту Трампу успіхів у його прагненні до миру!" – написав Орбан керівнику Штатів.

Під цим друкованим текстом йде відповідь Трампа, написана від руки – у ній політик каже, що йому "не подобається це чути".

"Я дуже злий через це. Скажи Словаччині, що ти мій великий друг", – пише президент США Орбану.

Фото: Magyar Nemzet

У цій же публікації в Facebook прем'єр Угорщини звинуватив Україну у нібито підриві "Північних потоків" і порівняв ситуацію з цими газопроводами та ударами по "Дружбі".

Як зазначає медіа, допис опубліковано в закритій спільноті шанувальників Орбана Harcosok Klubja (з угорської – Клуб бійців).

Раніше, 21 серпня, Трамп заявляв, що для перемоги Україні необхідно відповідати на російські удари, а не тільки оборонятись.