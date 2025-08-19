Трамп питав в Орбана, чому він не пускає Україну до ЄС – Bloomberg

Віктор Орбан та Дональд Трамп (Фото: CHRIS KLEPONIS / EPA)

18 серпня глава США Дональд Трамп зателефонував Віктору Орбану після переговорів з президентом Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, аби обговорити, чому угорський прем'єр-міністр блокує переговори про вступ України до Європейського Союзу. Про це заявляє агенція Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.

Вони повідомили, що дзвінок до Орбана став результатом обговорень між Трампом та групою європейських лідерів, які у певний момент попросили керівника Штатів використати вплив на угорського прем'єра, аби змусити правого популіста припинити опиратися вступу України до ЄС.

"Орбана, близького союзника Трампа, багато хто вважає натхненником руху президента США "Зробити Америку знову великою" (MAGA) та правих популістів у всьому світі. Він є постійною проблемою для ЄС, ведучи свою країну в авторитарному напрямку. Угорщина постійно надає Росії дипломатичне прикриття та захист від санкцій ЄС, одночасно перешкоджаючи наданню допомоги Україні", – зауважує Bloomberg.

За даними медіа, у контексті мирного врегулювання Трамп здійснив дзвінки до російського диктатора Володимира Путіна, про який згодом повідомив публічно, а також Орбану – останній відбувся після того, як партнери провели додаткову незаплановану зустріч в Овальному кабінеті.

Орбан не підтверджував дзвінок, а прессекретар його офісу не відповів на запит про коментар. Під час пресконференції речниця Білого дому Керолайн Лівітт відмовилася відповісти, чи розглядається угорська столиця Будапешт як місце проведення можливої зустрічі Зеленського та Путіна.

За результатами засідання Європейської ради 19 серпня Орбан написав у Facebook: "Підтверджено, що членство України в ЄС не є гарантією безпеки, тому пов'язувати членство і гарантії безпеки є зайвим і небезпечним".