Путін дав обіцянку зустрітися з Зеленським у наступні тижні, заявив Білий дім
Російський диктатор Володимир Путін пообіцяв зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, повідомила речниця Білого дому Керолайн Лівітт під час пресконференції.
На запитання журналістки, чи дав Путін обіцянку провести зустріч у наступні тижні, чиновниця відповіла ствердно.
Також вона зауважила, що тристороння зустріч за участі Зеленського, Путіна та керівника Штатів Дональда Трампа відбудеться "у разі необхідності" після двосторонньої зустрічі України та РФ.
"Як зазначив президент, віцепрезидент Венс, [державний] секретар Рубіо та спеціальний посланник Віткофф продовжуватимуть координувати дії з Росією та Україною, щоб це відбулося якомога швидше. Дуже важливо пам'ятати, що до переконливої перемоги президента Трампа в листопаді минулого року кінця цьому кровопролиттю не було видно. Тепер, нарешті, може з'явитися світло в кінці тунелю і можливість для тривалого миру", – заявила Лівітт.
Водночас вона відмовилась відповісти на запитання, щодо можливого проведення такого саміту у Будапешті чи Москві, про що раніше писали медіа.
"Але я можу сказати вам, що зараз наша команда з національної безпеки обговорює з обома сторонами багато варіантів... ми надамо вам детальну інформацію, як тільки зможемо", – зауважила речника Білого дому.
- Тим часом Швейцарія оголосила, що готова прийняти зустріч Зеленського та Путіна, як це пропонував французький президент Макрон. Проте країні потрібно вирішити низку юридичних питань, зважаючи на ордер на арешт російського диктатора, виданий Міжнародним кримінальним судом.
- Утім, у вересні 2024-го Монголія під час візиту Путіна змогла знехтувати цим ордером.
