AFP: Путін запропонував зустріч з Зеленським у Москві – той відмовився

Глава України, що був з європейцями у Білому домі, відповів "ні" на ідею диктатора, заявляє один зі співрозмовників медіа

Володимир Путін та Дональд Трамп (Фото: EPA)

У розмові з главою США Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін запропонував провести зустріч з президентом Володимиром Зеленським у Москві. Про це заявляє агенція AFP з посиланням на два поінформовані джерела, передає медіа BFMTV.

"Путін згадав Москву" під час телефонного дзвінка 18 серпня з Трампом, розповів один зі співбесідників.

У відповідь Зеленський, який на той момент був у Білому домі з європейськими лідерами, відповів "ні", зазначив той же співрозмовець.

За результатами дзвінка з Путіним глава Штатів повідомляв, що почав готувати зустріч керівника України з диктатором РФ, але місце її проведення ще не визначено; після двосторонньої зустрічі планується провести тристоронню зустріч вже за участю керівника США.