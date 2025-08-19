AFP: Путін запропонував зустріч з Зеленським у Москві – той відмовився
У розмові з главою США Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін запропонував провести зустріч з президентом Володимиром Зеленським у Москві. Про це заявляє агенція AFP з посиланням на два поінформовані джерела, передає медіа BFMTV.
"Путін згадав Москву" під час телефонного дзвінка 18 серпня з Трампом, розповів один зі співбесідників.
У відповідь Зеленський, який на той момент був у Білому домі з європейськими лідерами, відповів "ні", зазначив той же співрозмовець.
За результатами дзвінка з Путіним глава Штатів повідомляв, що почав готувати зустріч керівника України з диктатором РФ, але місце її проведення ще не визначено; після двосторонньої зустрічі планується провести тристоронню зустріч вже за участю керівника США.
- Тим часом Швейцарія оголосила, що готова прийняти зустріч Зеленського та Путіна, як це пропонував французький президент Макрон. Проте країні потрібно вирішити низку юридичних питань, враховуючи ордер на арешт російського диктатора, виданий Міжнародним кримінальним судом.
- Утім, у вересні 2024-го Монголія під час візиту Путіна змогла знехтувати цим ордером.
