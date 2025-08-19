AFP: Путин предложил встречу с Зеленским в Москве – тот отказался
В разговоре с главой США Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путин предложил провести встречу с президентом Владимиром Зеленским в Москве. Об этом заявляет агентство AFP со ссылкой на два информированных источника, передает медиа BFMTV.
"Путин упомянул Москву" во время телефонного звонка 18 августа с Трампом, рассказал один из собеседников.
В ответ Зеленский, который на тот момент был в Белом доме с европейскими лидерами, ответил "нет", акцентировал тот же собеседник.
По результатам звонка с Путиным глава Штатов сообщал, что начал готовить встречу руководителя Украины с диктатором РФ, но место ее проведения еще не определено; после двусторонней встречи планируется провести трехстороннюю встречу уже с участием руководителя США.
- Тем временем Швейцария объявила, что готова принять встречу Зеленского и Путина, как это предлагал французский президент Макрон. Однако стране нужно решить ряд юридических вопросов, учитывая ордер на арест российского диктатора, выданный Международным уголовным судом.
- Впрочем, в сентябре 2024-го Монголия во время визита Путина смогла пренебречь этим ордером.
