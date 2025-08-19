AFP: Путин предложил встречу с Зеленским в Москве – тот отказался

Глава Украины, который был с европейцами в Белом доме, ответил "нет" на идею диктатора, заявляет один из собеседников медиа

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: EPA)

В разговоре с главой США Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путин предложил провести встречу с президентом Владимиром Зеленским в Москве. Об этом заявляет агентство AFP со ссылкой на два информированных источника, передает медиа BFMTV.

"Путин упомянул Москву" во время телефонного звонка 18 августа с Трампом, рассказал один из собеседников.

В ответ Зеленский, который на тот момент был в Белом доме с европейскими лидерами, ответил "нет", акцентировал тот же собеседник.

По результатам звонка с Путиным глава Штатов сообщал, что начал готовить встречу руководителя Украины с диктатором РФ, но место ее проведения еще не определено; после двусторонней встречи планируется провести трехстороннюю встречу уже с участием руководителя США.