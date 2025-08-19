Путин дал обещание встретиться с Зеленским в следующие недели, заявил Белый дом
Российский диктатор Владимир Путин пообещал встретиться с президентом Владимиром Зеленским, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время пресс-конференции.
На вопрос журналистки, дал ли Путин обещание провести встречу в следующие недели, чиновница ответила утвердительно.
Также она отметила, что трехсторонняя встреча с участием Зеленского, Путина и руководителя Штатов Дональда Трампа состоится "в случае необходимости" после двусторонней встречи Украины и РФ.
"Как отметил президент, вице-президент Венс, [государственный] секретарь Рубио и специальный посланник Уиткофф будут продолжать координировать действия с Россией и Украиной, чтобы это произошло как можно скорее. Очень важно помнить, что до убедительной победы президента Трампа в ноябре прошлого года конца этому кровопролитию не было видно. Теперь, наконец, может появиться свет в конце тоннеля и возможность для длительного мира", – заявила Ливитт.
В то же время она отказалась ответить на вопрос, относительно возможного проведения такого саммита в Будапеште или Москвео чем ранее писали медиа.
"Но я могу сказать вам, что сейчас наша команда по национальной безопасности обсуждает с обеими сторонами много вариантов... мы предоставим вам подробную информацию, как только сможем", – отметила пресс-секретарь Белого дома.
- Тем временем Швейцария объявила, что готова принять встречу Зеленского и Путина, как это предлагал французский президент Макрон. Однако стране нужно решить ряд юридических вопросов, ввиду ордера на арест российского диктатора, выданный Международным уголовным судом.
- Впрочем, в сентябре 2024-го Монголия во время визита Путина во время визита Путина смогла пренебречь этим ордером.
