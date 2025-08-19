"Тільки лідери". В Овальному кабінеті відновились переговори Зеленського, Трампа та Європи

Участь беруть всі керівники, що й під час попередньої зустрічі, заявив речник глави України

Фото: AARON SCHWARTZ / EPA

Зустріч керівників України та США Володимира Зеленського й Дональда Трампа і європейських партнерів завершились, але всі політики ще перебувають на місці. Про це журналістам повідомив речник українського президента Сергій Никифоров. Згодом переговори відновились у тіснішому колі.

"Зустріч завершилася, але лідери залишаються у Білому домі для продовження переговорів, можливо, в іншому форматі", – розповів чиновник.

ОНОВЛЕНО о 00:22. Після перерви в Овальному кабінеті відновились переговори у форматі "тільки лідери", повідомив Никифоров. За його словами, участь беруть всі керівники, що й під час попередньої зустрічі.

Раніше німецький таблоїд BILD заявив, що Трамп перервав перемовини з європейцями, аби подзвонити російському диктатору Володимиру Путіну, після чого зустріч мала продовжитися.