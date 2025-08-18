BILD: Трамп перервав перемовини з європейцями, щоб зателефонувати Путіну

Політики залишаються у Білому домі для продовження переговорів

Володимир Путін та Дональд Трамп під час саміту на Алясці 15 серпня (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп перервав перемовини з європейськими партнерами та керівником України Володимиром Зеленським, аби подзвонити російському диктатору Володимиру Путіну, стверджує кореспондент німецького таблоїда BILD.

За його даними, після дзвінка переговори мали продовжитися.

Раніше керівник Штатів заявляв, що зателефонує Путіну після зустрічі з Зеленським та європейськими партнерами.

Тим часом Суспільне, посилаючись на власні джерела, о 23:54 написало, що ця зустріч вже завершилась.

Офіційних заяв поки що немає.

ОНОВЛЕНО. "Зустріч завершилася, але лідери залишаються у Білому домі для продовження переговорів, можливо, в іншому форматі", – розповів речник українського президента Сергій Никифоров.