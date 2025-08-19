Трамп спрашивал у Орбана, почему он не пускает Украину в ЕС – Bloomberg

Партнеры попросили руководителя США, чтобы он заставил венгерского союзника прекратить сопротивляться вступлению Украины в ЕС, заявили источники медиа

Виктор Орбан и Дональд Трамп (Фото: CHRIS KLEPONIS / EPA)

18 августа глава США Дональд Трамп позвонил Виктору Орбану после переговоров с президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, чтобы обсудить, почему венгерский премьер-министр блокирует переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз. Об этом заявляет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Они сообщили, что звонок Орбану стал результатом обсуждений между Трампом и группой европейских лидеров, которые в определенный момент попросили руководителя Штатов использовать влияние на венгерского премьера, чтобы заставить правого популиста прекратить сопротивляться вступлению Украины в ЕС.

"Орбана, близкого союзника Трампа, многие считают вдохновителем движения президента США "Сделать Америку снова великой" (MAGA) и правых популистов во всем мире. Он является постоянной проблемой для ЕС, ведя свою страну в авторитарном направлении. Венгрия постоянно предоставляет России дипломатическое прикрытие и защиту от санкций ЕС, одновременно препятствуя оказанию помощи Украине", – отмечает Bloomberg.

По данным медиа, в контексте мирного урегулирования Трамп совершил звонки российскому диктатору Владимиру Путину, о котором впоследствии сообщил публично, а также Орбану – последний состоялся после того, как партнеры провели дополнительную незапланированную встречу в Овальном кабинете.

Орбан не подтверждал звонок, а пресс-секретарь его офиса не ответил на запрос о комментарии. Во время пресс-конференции пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отказалась отвечать, рассматривается ли венгерская столица Будапешт в качестве места проведения возможной встречи Зеленского и Путина.

По результатам заседания Европейского совета 19 августа Орбан написал в Facebook: "Подтверждено, что членство Украины в ЕС не является гарантией безопасности, поэтому связывать членство и гарантии безопасности является лишним и опасным".