Орбан назвал Украину "буферным государством" и предложил "стратегическое сотрудничество"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина является "буферным государством", и предложил ей не интеграцию в Евросоюз, а "стратегическое сотрудничество" на основе якобы взаимных интересов. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
"Сегодня судьба Украины заключается в том, что она является буферным государством, которое граничит с Россией. Мы не готовы принять такую судьбу. Мы также были буферной страной во время Холодной войны... но не хотим возвращаться к этой позиции ..факт в том, что стране адрес изменить нельзя", – сказал Орбан.
Орбан также заявил, что Венгрия предлагает Украине стратегическое сотрудничество, которое будет "прагматичным, гибким и будет основываться на взаимных интересах, а не на необратимой интеграции".
"Членство Украины в ЕС приведет к переносу войны в самое сердце Европы, и наши семьи не должны сталкиваться с таким риском", – заявил венгерский премьер.
Он также отметил, что Венгрия не поддерживает вступление Украины в ЕС, потому что это, по его мнению, "перенесет войну в самое сердце Европы". По его словам, нынешние времена требуют "взвешенных решений, а не театральных угроз".
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