Орбан назвав Україну "буферною державою" та запропонував "стратегічну співпрацю"

Прем’єр-міністр Угорщини заявив, що його країна пропонує українцям "стратегічну співпрацю", а не інтеграцію в ЄС

Віктор Орбан (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна є "буферною державою", і запропонував їй не інтеграцію до Євросоюзу, а "стратегічну співпрацю" на основі нібито взаємних інтересів. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Х.

"Сьогодні доля України полягає в тому, що вона є буферною державою, яка межує з Росією. Ми не готові прийняти таку долю. Ми також були буферною країною під час Холодної війни… але не хочемо повертатися до цієї позиції ..факт у тому, що країні адресу змінити не можна", – сказав Орбан.

Орбан також заявив, що Угорщина пропонує Україні стратегічну співпрацю, яка буде "прагматичною, гнучкою і ґрунтуватиметься на взаємних інтересах, а не на незворотній інтеграції".

"Членство України в ЄС призведе до перенесення війни в саме серце Європи, і наші родини не повинні зіштовхуватися з таким ризиком", – заявив угорський прем’єр.

Він також зазначив, що Угорщина не підтримує вступ України до ЄС, бо це, на його думку, "перенесе війну в саме серце Європи". За його словами, нинішні часи вимагають "виважених рішень, а не театральних погроз".