Орбан назвав Україну "буферною державою" та запропонував "стратегічну співпрацю"
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна є "буферною державою", і запропонував їй не інтеграцію до Євросоюзу, а "стратегічну співпрацю" на основі нібито взаємних інтересів. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Х.
"Сьогодні доля України полягає в тому, що вона є буферною державою, яка межує з Росією. Ми не готові прийняти таку долю. Ми також були буферною країною під час Холодної війни… але не хочемо повертатися до цієї позиції ..факт у тому, що країні адресу змінити не можна", – сказав Орбан.
Орбан також заявив, що Угорщина пропонує Україні стратегічну співпрацю, яка буде "прагматичною, гнучкою і ґрунтуватиметься на взаємних інтересах, а не на незворотній інтеграції".
"Членство України в ЄС призведе до перенесення війни в саме серце Європи, і наші родини не повинні зіштовхуватися з таким ризиком", – заявив угорський прем’єр.
Він також зазначив, що Угорщина не підтримує вступ України до ЄС, бо це, на його думку, "перенесе війну в саме серце Європи". За його словами, нинішні часи вимагають "виважених рішень, а не театральних погроз".
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