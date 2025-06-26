Орбан заявив, що більшість угорців проголосували проти вступу України до ЄС
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив результати пропагандистського національного опитування Voks2025 щодо вступу України до ЄС напередодні саміту лідерів Євросоюзу у Брюсселі. Абсолютна більшість угорців проголосували проти, заявив Орбан.
Угорський прем'єр повідомив, що понад 2,1 млн угорців проголосували проти вступу України до ЄС, що становить 95% усіх, хто взяв участь в опитуванні.
"2 мільйони 168 тисяч наших співвітчизників проголосували за те, щоб не ризикувати вступом України до ЄС. Це 95% всіх чинних голосів", – написав він.
Орбан пообіцяв використати результати Voks202 на саміті ЄС у Брюсселі для обґрунтування, чому Угорщина не підтримує вступ України до ЄС.
"Сьогодні скажу голосом понад двох мільйонів угорців на слуханні, що Угорщина не підтримує вступ України до Євросоюзу", – заявив він.
Лідер опозиційної угорської партії Тиса Петер Мадяр поставив під сумнів результати голосування.
"Результати Voks2025 становлять лише 95%, хоча обговорювали 105%", – прокоментував він.
Як зазначає угорське видання Telex, під час проведення Voks2025 угорська влада використовувала адмінресурс та мала змогу фальсифікувати результати голосування.
- Орбан висунув ідею опитування після позачергового саміту ЄС 6 березня.
- 29 березня угорський уряд повідомив, що разом із бюлетенями для опитування влада надішле своїм громадянам перелік із пропагандистськими "контраргументами" проти вступу України до ЄС.
- У середині квітня Петер Мадяр оголосив результати альтернативного опитування угорців щодо вступу України в Євросоюз. Майже 60% респондентів підтримали Україну.