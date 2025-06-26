Орбан заявив, що більшість угорців проголосували проти вступу України до ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини планує використати дані так званого національного опитування проти України на саміті ЄС

Віктор Орбан (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив результати пропагандистського національного опитування Voks2025 щодо вступу України до ЄС напередодні саміту лідерів Євросоюзу у Брюсселі. Абсолютна більшість угорців проголосували проти, заявив Орбан.

Угорський прем'єр повідомив, що понад 2,1 млн угорців проголосували проти вступу України до ЄС, що становить 95% усіх, хто взяв участь в опитуванні.

"2 мільйони 168 тисяч наших співвітчизників проголосували за те, щоб не ризикувати вступом України до ЄС. Це 95% всіх чинних голосів", – написав він.

Орбан пообіцяв використати результати Voks202 на саміті ЄС у Брюсселі для обґрунтування, чому Угорщина не підтримує вступ України до ЄС.

"Сьогодні скажу голосом понад двох мільйонів угорців на слуханні, що Угорщина не підтримує вступ України до Євросоюзу", – заявив він.

Лідер опозиційної угорської партії Тиса Петер Мадяр поставив під сумнів результати голосування.

"Результати Voks2025 становлять лише 95%, хоча обговорювали 105%", – прокоментував він.

Як зазначає угорське видання Telex, під час проведення Voks2025 угорська влада використовувала адмінресурс та мала змогу фальсифікувати результати голосування.