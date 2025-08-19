Каллас о гарантиях безопасности: ЕС будет обучать солдат и укреплять ОПК Украины

Кая Каллас (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Кая Каллас рассказала, какие гарантии безопасности для Украины предложит блок. В частности, речь идет о подготовке украинских военных и инвестициях в оборонную промышленность страны. Об этом она написала в социальной сети Х.

Каллас заявила, что гарантии безопасности для Украины в любом соглашении о прекращении войны должны быть достаточно сильными, чтобы предотвратить агрессию Кремля.

"Путину нельзя доверять в вопросе выполнения каких-либо обещаний или обязательств. Поэтому гарантии безопасности должны быть достаточно сильными и надежными, чтобы сдержать Россию от перегруппировки и повторного нападения", – написала Каллас.

Она сообщила, что ЕС будет способствовать обеспечению безопасности, в частности, "путем обучения украинских солдат и укрепления вооруженных сил и оборонной промышленности Украины".

По словам европейского дипломата, Европейский союз также продолжит "наносить удары по военной экономике России". Следующий пакет санкций против России "должен быть готов к следующему месяцу".

Каллас заверила, что европейские лидеры сохраняют единство в вопросе поддержки Украины.

"Все привержены прочному миру, который защищает жизненно важные интересы безопасности как Украины, так и Европы", – написала она.