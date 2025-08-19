Каллас о гарантиях безопасности: ЕС будет обучать солдат и укреплять ОПК Украины
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Кая Каллас рассказала, какие гарантии безопасности для Украины предложит блок. В частности, речь идет о подготовке украинских военных и инвестициях в оборонную промышленность страны. Об этом она написала в социальной сети Х.
Каллас заявила, что гарантии безопасности для Украины в любом соглашении о прекращении войны должны быть достаточно сильными, чтобы предотвратить агрессию Кремля.
"Путину нельзя доверять в вопросе выполнения каких-либо обещаний или обязательств. Поэтому гарантии безопасности должны быть достаточно сильными и надежными, чтобы сдержать Россию от перегруппировки и повторного нападения", – написала Каллас.
Она сообщила, что ЕС будет способствовать обеспечению безопасности, в частности, "путем обучения украинских солдат и укрепления вооруженных сил и оборонной промышленности Украины".
По словам европейского дипломата, Европейский союз также продолжит "наносить удары по военной экономике России". Следующий пакет санкций против России "должен быть готов к следующему месяцу".
Каллас заверила, что европейские лидеры сохраняют единство в вопросе поддержки Украины.
"Все привержены прочному миру, который защищает жизненно важные интересы безопасности как Украины, так и Европы", – написала она.
- 10 августа Каллас заявила, что любое соглашение между Вашингтоном и Москвой о прекращении российско-украинской войны должно включать Украину и Европейский Союз.
- На следующий день она сообщила, что ЕС будет работать над 19-м пакетом санкций против России.
