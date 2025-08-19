Каллас про гарантії безпеки: ЄС навчатиме солдат та зміцнюватиме ОПК України

Кая Каллас (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Глава зовнішньої політики Європейського Союзу Кая Каллас розповіла, які гарантії безпеки для України пропонуватиме блок. Зокрема, йдеться про навчання українських військових та інвестиції в оборонну промисловість країни. Про це вона написала у соцмережі Х.

Каллас заявила, що безпекові гарантії для України в будь-якій угоді про припинення війни мають бути достатньо сильними, щоб запобігти агресії Кремля

"Путіну не можна довіряти у питанні виконання будь-яких обіцянок чи зобов’язань. Тому гарантії безпеки мають бути достатньо сильними та надійними, щоб стримати Росію від перегрупування та повторного нападу", – написала Каллас.

Вона повідомила, що ЄС сприятиме гарантіям безпеки, зокрема "шляхом навчання українських солдатів та зміцнення збройних сил і оборонної промисловості України".

За словами євродипломатки, Євросоюз також продовжить "атакувати воєнну економіку Росії". Наступний пакет санкцій проти Росії "має бути готовий до наступного місяця".

Каллас запевнила, що європейські лідери зберігають єдність у питанні підтримки України.

"Усі віддані міцному миру, який захищає життєво важливі інтереси безпеки як України, так і Європи", – написала вона.