Орбан пожаловался Трампу на украинские удары по газопроводу "Дружба" – фото

Виктор Орбан и Дональд Трамп (Фото: CHRIS KLEPONIS / EPA)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пожаловался президенту США Дональду Трампу на удары Украины по трубопроводу "Дружба" страны-агрессора, который поставляет нефть в Европу. Об этом заявляет венгерская газета Magyar Nemzet со ссылкой на сообщение главы правительства страны в закрытом сообществе для его сторонников в Facebook.

"Пять дней назад, непосредственно перед исторической встречей президента Трампа и Путина на Аляске, Украина осуществила удары беспилотников по нефтепроводу "Дружба" в России. Этот нефтепровод обеспечивает Венгрию и Словакию, две страны, которые не имеют других средств импорта сырой нефти. Венгрия поддерживает Украину электроэнергией и бензином (на самом деле это импорта не помощь. – Ред.), а в ответ они бомбят нефтепровод, который нас обеспечивает. Очень недружественный шаг! Желаем президенту Трампу успехов в его стремлении к миру!" – написал Орбан руководителю Штатов.

Под этим печатным текстом идет ответ Трампа, написанный от руки – в нем политик заявил, что ему "не нравится это слышать".

"Я очень зол из-за этого. Скажи Словакии, что ты мой большой друг", – ответил президент США Орбану.

Фото: Magyar Nemzet

В этой же публикации в Facebook премьер Венгрии обвинил Украину в якобы подрыве "Северных потоков" и сравнил ситуацию с этими газопроводами и ударами по "Дружбе".

Как отмечает медиа, сообщение опубликовано в закрытом сообществе поклонников Орбана Harcosok Klubja (с венгерского – Клуб бойцов). Сообщений на официальных ресурсах США и Венгрии по поводу этого письма пока не было.

Ранее, 21 августа, Трамп заявлял, что для победы Украине необходимо отвечать на российские удары, а не только обороняться.