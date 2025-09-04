Якщо Росія і далі відмовлятиметься від миру, Європа і США введуть санкції – Макрон

Емманюель Макрон (Фото: EPA/YOAN VALAT)

Найближчими тижнями буде чітко визначено внесок США у гарантії безпеки для України. А якщо Росія й надалі не йтиме на припинення вогню, то Європа та США введуть санкції, заявив президент Франції Емманюель Макрон на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.

Він повідомив, що європейські лідери мали розмову з президентом США Дональдом Трампом.

"Ми фіналізуємо в найближчі тижні внесок Америки. Все було прояснено: внески США, європейських країн та країн азіо-тихоокеанського регіону, а також Канади. Ми визначили первинні та вторинні зобов'язання, щоб припинити війну", – сказав Макрон.

Далі очікуються контакти між США та Росією. Президент Франції зазначив, що європейські союзники подають сигнал, що все, що було погоджено два тижні тому, має перетворитися на реальність: зустріч на рівні двох президентів, тристороння та чотиристороння зустрічі.

"Якщо Росія й надалі відмовлятиметься від конкретних переговорів про мир, то ми разом з Америкою підемо на додаткові санкції та дамо чітку відповідь на цю відмову Росії", – заявив Макрон, додавши, що саме в такому контексті це було проговорено з Трампом.