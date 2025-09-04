"Коаліція охочих" готова постачати Україні далекобійні ракети – уряд Британії

Кір Стармер (Фото: EPA)

Учасники "коаліції охочих" висловили готовність постачати Україні ракети далекого радіуса дії для подальшого посилення постачань країни. Про це повідомив британський уряд на офіційному сайті.

Зазначається, що прем'єр-міністр Британії Кір Стармер 4 вересня віртуально долучився до зустрічі "коаліції охочих".

Він також привітав заяви партнерів про постачання Україні ракет великої дальності.

Стармер додав, що коаліція має непорушну обіцянку Україні, яку підтримав президент США Дональд Трамп.

За його словами, зараз очевидно, що партнерам потрібно діяти ще рішучіше, щоб посилити тиск на російського диктатора Володимира Путіна й домогтися припинення війни.