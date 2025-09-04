"Коаліція охочих" готова постачати Україні далекобійні ракети – уряд Британії
Учасники "коаліції охочих" висловили готовність постачати Україні ракети далекого радіуса дії для подальшого посилення постачань країни. Про це повідомив британський уряд на офіційному сайті.
Зазначається, що прем'єр-міністр Британії Кір Стармер 4 вересня віртуально долучився до зустрічі "коаліції охочих".
Він також привітав заяви партнерів про постачання Україні ракет великої дальності.
Стармер додав, що коаліція має непорушну обіцянку Україні, яку підтримав президент США Дональд Трамп.
За його словами, зараз очевидно, що партнерам потрібно діяти ще рішучіше, щоб посилити тиск на російського диктатора Володимира Путіна й домогтися припинення війни.
- 21 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що для перемоги Україні необхідно відповідати на російські удари, а не тільки оборонятись.
- Цього ж дня Зеленський заявив, що наприкінці 2025 року та на початку 2026-го в Україні мають розпочати масове виробництво ракети "Фламінго".
