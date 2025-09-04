"Коалиция желающих" готова поставлять Украине дальнобойные ракеты – правительство Британии

Кир Стармер (Фото: EPA)

Участники "коалиции желающих" выразили готовность поставлять Украине ракеты дальнего радиуса действия для дальнейшего усиления поставок страны. Об этом сообщил британское правительство на официальном сайте.

Отмечается, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер 4 сентября виртуально присоединился к встрече "коалиции желающих".

Он также приветствовал заявления партнеров о поставках Украине ракет большой дальности.

Стармер также, что коалиция имеет нерушимое обещание Украине, которое поддержал президент США Дональд Трамп.

По его словам, сейчас очевидно, что партнерам нужно действовать еще решительнее, чтобы усилить давление на российского диктатора Владимира Путина и добиться прекращения войны.