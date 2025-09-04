Глава Єврокомісії про гарантії безпеки: Працювали над трьома основними завданнями

Урсула фон дер Ляєн (Фото: EPA)

Учасники "коаліції охочих" у Парижі працювали над трьома основними напрямками щодо гарантій безпеки для України. Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, учасники працювали над трьома основними завданнями:

→ перетворення України на "сталевого дикобраза";

→ створення багатонаціональних сил за підтримки США;

→ посилення обороноздатності Європи.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на зустрічі "коаліції охочих" партнери, зокрема, розглянули конкретний внесок кожної країни у гарантії безпеки та скоординували позиції.

У зустрічі "коаліції" офлайн, у Парижі, та онлайн взяли участь лідери понад 30 країн.

У зустрічі також взяв участь спецпосланець президента США Стів Віткофф, який відповідає за переговори з РФ. За даними Радіо Свобода, він залишив захід через 20 хвилин після його початку, до цього взявши участь у частині роботи та звернувшись до присутніх лідерів.

Глави Штатів Дональда Трампа не було на засіданні, але Зеленський та європейські керівники мали дзвінок з ним.