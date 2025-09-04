Глава Єврокомісії про гарантії безпеки: Працювали над трьома основними завданнями
Учасники "коаліції охочих" у Парижі працювали над трьома основними напрямками щодо гарантій безпеки для України. Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
За її словами, учасники працювали над трьома основними завданнями:
→ перетворення України на "сталевого дикобраза";
→ створення багатонаціональних сил за підтримки США;
→ посилення обороноздатності Європи.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що на зустрічі "коаліції охочих" партнери, зокрема, розглянули конкретний внесок кожної країни у гарантії безпеки та скоординували позиції.
У зустрічі "коаліції" офлайн, у Парижі, та онлайн взяли участь лідери понад 30 країн.
У зустрічі також взяв участь спецпосланець президента США Стів Віткофф, який відповідає за переговори з РФ. За даними Радіо Свобода, він залишив захід через 20 хвилин після його початку, до цього взявши участь у частині роботи та звернувшись до присутніх лідерів.
Глави Штатів Дональда Трампа не було на засіданні, але Зеленський та європейські керівники мали дзвінок з ним.
- У день засідання "коаліції охочих" Макрон заявив, що європейські партнери завершили підготовку гарантій безпеки для України, і тепер документ очікує на політичне затвердження.
- За даними джерел FT, члени "коаліції" розділились в питанні надання гарантій безпеки для України, включно з розгортанням військ.
- Тим часом уряд Британії повідомив, що учасники "коаліції охочих" висловили готовність постачати Україні далекобійні ракети для подальшого посилення поставок для країни.
