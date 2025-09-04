Глава Еврокомиссии о гарантиях безопасности: Работали над тремя основными задачами
Участники "коалиции желающих" в Париже работали над тремя основными направлениями в гарантиях безопасности для Украины. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, участники работали над тремя основными задачами:
→ превращение Украины в "стального дикобраза";
→ создание многонациональных сил при поддержке США;
→ усиление обороноспособности Европы.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что на встрече "коалиции желающих" партнеры, в частности, рассмотрели конкретный вклад каждой страны в гарантии безопасности и скоординировали позиции.
Во встрече "коалиции" офлайн, в Париже, и онлайн приняли участие лидеры более 30 стран.
Во встрече также принял участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф, который отвечает за переговоры с РФ. По данным Радио Свобода, он оставил мероприятие через 20 минут после его начала, до этого приняв участие в части работы и обратившись к присутствующим лидерам.
Главы Штатов Дональда Трампа не было на заседании, но Зеленский и европейские руководители имели звонок с ним.
- В день заседания "коалиции желающих" Макрон заявил, что европейские партнеры завершили подготовку гарантий безопасности для Украины, и теперь документ ожидает политического утверждения.
- По данным источников FT, члены "коалиции" разделились в вопросе предоставления гарантий безопасности для Украины, включая развертывание войск.
- Тем временем правительство Британии сообщило, что участники "коалиции желающих" выразили готовность поставлять Украине дальнобойные ракеты для дальнейшего усиления поставок для страны.
Комментарии (0)